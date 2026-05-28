印度熱浪｜高溫逾47度兩日逾40人中暑亡 實測自來水溫達50度燙手
撰文：羅保熙
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印度近日高溫不斷，中央邦、拉賈斯坦邦、北方邦東部、哈里亞納邦和馬哈拉什特拉邦等地最高氣溫介乎攝氏45至47度之間，而全國其他地區大多介乎攝氏40至45之間的水平。在酷熱天氣下，印度兩天內已出現逾40宗中暑死亡個案，當局敦促民眾儘量多留在室內、注意補充水份。
根據印度氣象局（India Meteorological Department）最新數據，當地周一除東北部、喜馬拉雅山區等地外，其他地區最高溫都介乎攝氏40度至43度，西北部、中部的最高溫，更是飆升至高達攝氏47度。其中，最高溫的是北方邦的班達（Banda）和馬哈拉什特拉邦的布拉姆普里（Brahmpuri），兩地均錄得最高的攝氏47.6度。
氣象局稱，未來兩到三天，印度中部和西北部地區可能仍將持續高溫天氣，預計從5月29日起逐漸緩解。
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印媒報道，僅在南部的泰倫加納邦（Telangana）、東南部的安德拉邦（Andhra Pradesh），在短短2天內，就有超過40宗與中暑相關的死亡案例。
在首都新德里，當地高溫也達攝氏43度。在高溫曝曬下，許多房屋天台水塔內的水都被曬得滾燙，有民眾拿溫度計實測水溫也高達50度以上。
印度總理莫迪（Narendra Modi）透過社交媒體X發文，敦促民眾保持水分充足，外出時攜帶飲用水，並警惕中暑症狀，例如頭暈、噁心和極度疲勞。他還提醒，兒童、老人和戶外工作者尤其容易受到高溫影響，並呼籲人們在房屋和商店外放置水碗，供鳥類和動物飲用。
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