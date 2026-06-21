美伊高官6.21瑞士會談　巴基斯坦總理及陸軍參謀長亦與會

美國副總統萬斯（JD Vance）及伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）分別率團前往瑞士，預計在6月21日於當地舉行談判。巴基斯坦政府宣布，總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif）及陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）屆時亦與參與技術級層面的會談。



路透社及《以色列時報》21日報道，巴基斯坦外交部表示，夏巴茲及穆尼爾已出發前往瑞士比爾根施托克（Burgensock），以參與及繼續支持實施美伊停火備忘錄的談判。而在今次談判期間，夏巴茲料與美伊談判團舉行雙邊互動。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）在利雅德簽署國防協議，擁抱在一起。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

今次談判在瑞士山區比爾根施托克渡假村舉行，伊朗國營媒體6月20日報道，伊朗代表團由伊朗首席談判代表卡利巴夫率領並已抵達蘇黎世。有德黑蘭官員警告稱，假如不先解決黎巴嫩問題，談判將無法取得進展。

萬斯亦已啟程前往瑞士，他表示自己只能在瑞士停留「一兩天」，期間將嘗試建立與伊朗談判的框架，並可能在核問題上取得進展，而技術團隊將留在當地參與談判。他強調，首要任務之一是推動黎巴嫩停火，黎巴嫩近日再次遭到以色列導彈攻擊。萬斯說，這種情況「我們只能持續關注」。

萬斯認為，核問題與黎巴嫩問題是他會專注於處理的兩大議題，他相信伊朗代表團亦有他們認為需要處理的議題。