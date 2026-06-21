Claude Guillemot｜遊戲公司Ubisoft創辦人法國墜機亡　終年69歲

全球著名遊戲公司育碧（Ubisoft）聯合創辦人吉列莫特（Claude Guillemot）6月19日在法國遇空難身亡，終年69歲，同機的飛行教練亦證實喪生。



Ubisoft聯合創辦人吉列莫特（Claude Guillemot）6月19日在法國遇空難身亡。（x/@thegameawards）

美媒20日報道，法國西部城市拉博勒-埃斯庫布拉克（La Baule-Escoublac）市長盧弗里爾（Franck Louvrier）表示，吉列莫特19日晚乘坐的塞斯納421型（Cessna）飛機在拉博勒機場附近墜毀。

盧弗里爾指，涉事飛機上有一位飛行教練，兩人都是持牌及富經驗的機師，惟他們不幸身亡。報道引述一名機場官員稱，吉列莫特乘坐的飛機在降落前失事，墜落在附近的田野上；當局正就事件展開調查。

圖為2026年6月19日，Ubisoft創辦人吉列莫特（Claude Guillemot）在法國西部城市拉博勒-埃斯庫布拉克（La Baule-Escoublac）遇空難身亡的現場。（X/@aviationbrk）

Ubisoft發悼念聲明，向吉列莫特的親朋好友表達慰問，並暫時拒絕進一步評論事件。

該公司在1986年由吉列莫特和另外四位兄弟創立，由原來的郵寄軟件業務發展至全球知名的遊戲公司，當中《刺客教條》（Assassin's Creed）、《Just Dance 舞力全開》、《雷射超人》（Rayman）及《湯姆克蘭西》（Tom Clancy）等系列成為公司的王牌。