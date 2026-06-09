倫敦一家三口墮樓亡　疑不堪9歲病兒壓力　從豪華公寓36樓墜樓

英國倫敦象堡（Elephant and Castle）一幢豪華住宅大廈5月27日發生致命悲劇，一對夫婦與其9歲患病兒子從36樓寓所墮下，當場身亡。警方正循懷疑自殺方向調查。



據英國《每日郵報》報道，三名死者分別為47歲父親派（Rakesh Pai）、母親帕拉卡（Aditi Paralkar）及他們9歲的兒子錫德（Sid）。事發於清晨約7時29分，救護人員趕到教堂大院的UNCLE大樓現場時，三人已重傷不治。當地國會議員科伊爾（Neil Coyle）形容事件為「可怕的悲劇」，並引述警方推測，兒子的嚴重疾病可能是促成這宗駭人決定的原因。

這對夫婦和他們的兒子從倫敦象堡的UNCLE高層公寓大樓死亡。（Getty）

據報道，錫德患有腎臟疾病及學習障礙，需在家接受教育。夫婦二人原居倫敦，曾在印度頂尖大學接受教育，這對夫婦經營顧問公司，並在克拉珀姆買了一套公寓。約六年前為讓兒子得到更佳醫療照顧而搬回印度孟買，惟病情未見好轉，去年返英。友人透露，母親帕拉卡在英國缺乏家人支援，同時兼顧高壓工作，精神承受巨大壓力，「可能實在撐不住了」。

倫敦警察廳表示，三名死者的死因被視為「非預期」，已通知家屬並由專人提供支援。倫敦內南區高級驗屍官表示已接手跟進，目前不作進一步評論。涉事大廈標榜為「倫敦最高住宅建築」，月租由超過3000英鎊起。

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