英媒：外相顧綺慧周末私下逼宮　促施紀賢下台

據英國天空新聞21日報道，顧綺慧（Yvette Cooper）已於本周末私下要求首相施紀賢（Keir Starmer）辭職。截至目前，內閣中已有4名閣僚要求其下台。



英國商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）21日早間接受天空新聞採訪時說，他認為施紀賢正在「反思他所面臨的政治現實、挑戰和機遇」。

據報道，除顧綺慧外，氣候變遷大臣文立彬（Ed Miliband）、內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）和交通大臣艾凱迪（Heidi Alexander）也已施壓施紀賢請辭。

2026年6月19日，英國首相施紀賢在北倫敦出席落區活動（Pool via REUTERS）

《觀察家報》（The Observer）早前報道披露，施紀賢近日與內閣大臣、幕僚、工會領導人和黨內主要捐助者進行會談後，認為其相位已難以維繫，正於鄉間官邸契克斯（Chequers）莊園與妻子商議此事以做出最終決定。工黨高層料他最早於周一宣布請辭並公開離任時間表。

大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）18日贏得美迦菲（Makerfield）選區補選後將重返議會，料挑戰施紀賢相位。施紀賢19日對英國媒體表示，如果發生黨首競選，他將會參選，並重申自己不會「一走了之」。