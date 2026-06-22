烏克蘭對克里米亞發動大規模襲擊　至少4死28傷

烏克蘭周日對俄羅斯佔領的克里米亞發動近幾個月來最大規模襲擊之一，造成四人死亡、28人受傷。



俄方扶持的當地當局隨後宣布，克里米亞加油站暫停燃油銷售，只向國有企業供應燃油。

法新社報道，烏克蘭說，周日（6月21日）的襲擊目標包括克里米亞的軍事和能源設施。克里米亞是莫斯科對烏軍事行動的重要後勤基地。

由俄羅斯扶持的克里米亞行政長官阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）說，靠近俄羅斯的刻赤半島遭敵方無人機襲擊，造成平民傷亡。他說，根據最新消息，四人死亡、28人受傷。

阿克肖諾夫隨後宣布，從當地時間周日上午起，克里米亞加油站暫停銷售燃油，燃油只供應給國有企業。

另據報道，俄羅斯夜間對烏克蘭東部發動襲擊，造成三人死亡。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在社交媒體上說：「昨晚，我們的遠程制裁打擊了佔領者的軍事後勤、石油工業和防空系統。」他也說，烏軍還打擊了連接克里米亞與俄羅斯本土的克里米亞大橋，以及雷達和防空系統。

烏克蘭把針對俄羅斯及其佔領區的報復性襲擊稱為「遠程制裁」，並否認以平民為目標。澤連斯基說，這些行動是對俄羅斯攻擊烏克蘭平民的正當回應。

隨着遠程無人機能力提升，基輔近來加強打擊俄羅斯能源設施，包括深入前線後方的目標。本周早些時候，烏克蘭兩次襲擊莫斯科一座大型煉油廠。烏克蘭說，這些襲擊旨在削弱俄羅斯用於資助戰爭的石油收入。

俄羅斯是全球第三大產油國。本月，俄羅斯部分加油站已開始實施燃油限量供應；自4月以來，俄羅斯也已禁止燃油出口。美國能源研究公司Energy Intelligence本月早些時候說，受烏克蘭襲擊影響，俄羅斯約三分之一煉油產能已停擺。

目前，俄烏和平談判仍處於停滯狀態，前線戰事也基本陷入僵持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

