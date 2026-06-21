烏克蘭與波蘭二戰歷史爭議持續　澤連斯基與三位前總統退還勳章

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月20日表示，他已將波蘭先前頒發給他的國家勳章歸還，原因是波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）日前表示，因雙方對二戰時期事件的爭議，已撤銷授予澤倫斯基的這項榮譽。路透社報道，除澤連斯基外，包括尤申科（Viktor Yushchenko）在內的3位前總統也表示，他們將把獲頒的國家勳章歸還給波蘭，其他多名高階官員亦將採取相同行動。



澤連斯基周六在社交平台X上發布了一張照片，顯示該勳章正被裝入盒中，準備寄往波蘭總統府。他寫道：「我們一直認為，2023年獲頒的白鷹勳章是獻給烏克蘭人民和我們軍隊的。這也是當時所說的話。今天，我已經將這枚勳章寄還給了波蘭總統。」

澤連斯基表示，烏克蘭感謝波蘭的支持，並承諾基輔將「對所有具實質意義的互動形式保持開放，以避免對雙方共同歷史中艱難且痛苦的篇章出現相互矛盾的詮釋」。

2026年6月3日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪基輔的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）會面後舉行記者會。（REUTERS）

納夫羅茨基上周五表示，他已撤銷在2023年頒發給澤倫斯基的「白鷹勳章」（Order of the White Eagle），原因是澤連斯基將一支軍事部隊重新命名，以紀念二戰時期被指控屠殺波蘭人的「烏克蘭反抗軍」（Ukrainian Insurgent Army，UPA）。

有分析指，雙方對UPA歷史角色的爭議，恐將加深兩國的戰略夥伴外交裂痕。基輔當局目前正積極集結盟友，以向俄羅斯施壓，試圖結束已持續4年多的侵烏戰爭。