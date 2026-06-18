史上最快啟動入歐談判：是烏克蘭需要歐盟　還是歐盟需要烏克蘭？

經過長達4年時間，本週，歐盟正式啟動烏克蘭和摩爾多瓦的首階段入盟談判。匈牙利上月政局變天，親歐派的新任總理毛焦爾（Peter Magyar）上台後宣布撤銷否決啟動入盟談判，成了這個歷史性時刻的直接契機，但令歐盟最終急不可耐、在此時拉烏克蘭入會的或許另有原因。



2022年2月28日，也就是俄羅斯對烏發動軍事行動的4天後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署了入盟申請，並要求啟動「新的特殊程序」以加快審批。同年6月，歐洲理事會正式給予烏克蘭「歐盟候選國」地位，並在2023年做出歷史性決定，同意與烏克蘭展開入盟談判。但匈牙利前總理歐爾班（Viktor Orban）政府卻以單一否決權令談判程序遲遲無法正式啟動。

不過，即便沒有匈牙利的阻撓，烏克蘭入歐的推進也充滿阻力。

2026年2月11日，匈牙利布達佩斯，一塊政府選舉廣告牌顯示歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲人民黨（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）。廣告看板上寫著：「我們對布魯塞爾的訊息是，我們不會付出代價。」（Reuters）

歐盟開戰時狀態先例

根據歐盟在1993年確立的「哥本哈根標準（Copenhagen criteria）」——任何穩定的民主制度與法治，包括尊重人權與少數群體等；一個運作良好的市場經濟以及承擔會員義務的能力，意即採納歐盟法規及應對內部市場競爭的能力。

然而，戰時狀態中的烏克蘭幾乎不可能滿足這些條件。處於戒嚴狀態下的烏克蘭，自2022年以來便依法暫停了選舉，國家通常會實施戒嚴（例如烏克蘭目前依法暫停了選舉），權力會高度集中於行政與軍事部門，難以維持常態的權力分立與民主監督。去年底以來，澤連斯基面臨的來自外部要求舉行選舉的壓力愈來愈大（原定任期本應於2024年5月屆滿），美國據報更一度要求烏克蘭在今年5月舉行大選，惟澤連斯基堅持只會在停火之後才舉行大選。

2025年11月20日，在南非約翰尼斯堡，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，不在圖中）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同出席聯合記者會。（Reuters）

此外，澤連斯基的核心圈子還被揭貪腐問題，其執政黨更在去年7月試圖通過立法，將烏克蘭反腐敗局（NABU）與反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）直接置於檢察總長的控制下，引發戰爭開始以來該國首次大規模反政府示威，儘管法案引發的風波平息，但貪腐案的風波還在持續。此外，戰時狀態下的市場運作亦難以與歐盟的經濟法規順利對接。

在這樣的背景下，歐盟依然正式開啟實質入盟談判階段，並且在四年左右的時間進入實質談判——儘管對烏克蘭而言或許已經僵持太久，但與其他正在排隊等待入盟的國家——阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家相比則不值一提。歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）本月甚至表示，烏克蘭能夠在程序啟動後「立刻」通過多個章節的審查（入盟程序包括33個章節，分成六大主題），並提議為烏克蘭簡化程序。

「歐洲需要烏克蘭」

當然，這在歐盟內部並非沒有爭議，但這種急不可耐的態度絕不是僅僅為了滿足烏克蘭自身對安全保障的需求，更多反映了歐盟自身的地緣政治戰略需求。

自從特朗普上台以後，華府明確表態不會再像從前一樣在軍事上支持歐洲，歐洲國家將不得不獨自應對來自俄羅斯的威脅。來自華府的一系列表態和舉措讓歐洲驚醒，不久前，美國決定從德國撤軍5000更突顯了前所未有的緊迫性。歐洲各國正急速重新武裝，包括法國、德國、波蘭、西班牙等過都將國內國防預算和軍事生產力增加到新的高度，此刻的歐洲需要烏克蘭的國防工業和軍事實力。

圖為2024年1月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在基輔同行。 （Reuters）

俄烏戰爭進入第四年，久經沙場的烏克蘭軍隊早已不可同日而語——美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上月就對媒體表示，烏克蘭武裝部隊是如今「歐洲最強大、最有力量」的軍隊——「如果你仔細看，俄羅斯每個月損失的士兵是烏克蘭人的五倍，而烏克蘭是一個較小的國家，軍隊規模也更小。」他稱：「這場戰爭促使烏克蘭人發展出新的戰術、新技術、新裝備和新技術，這些都形成了一種混合型非對稱戰爭。」

烏克蘭還發展出了領先全球的無人機技術。如今，烏克蘭頂尖的國防企業只需要約6個月的時間，就能將一個新的無人地面載具（UGV）從圖紙搬到戰場上——一家在戰前生產路燈的企業Ratel Robotics透露，該公司不久前完成了一個可搭載兩倍無人機數量的新模型。

今年4月，烏克蘭軍隊首次在僅使用無人地面載具 和無人機的情況下奪取一個俄軍陣地，沒有任何地面步兵介入。

歐洲國家已經在努力加強與烏克蘭軍事方面的合作。烏克蘭近期與德國達成了一項高達35億歐元的協議，為歐盟還於4月正式通過了一項900億歐元援烏資金，此外還將有大筆資金用於與歐洲國家聯合生產、以及向烏克蘭採購軍火。正如芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）所言:「與其認為烏克蘭需要歐洲，不如說是我們歐洲更需要烏克蘭。」