美伊談判　卡塔爾巴基斯坦稱氣氛正面　伊朗：取得主要進展

美國及伊朗6月21日在瑞士與卡塔爾和巴基斯坦的調解官員進行四方會談，惟伊朗代表不滿美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在談判期間發表「威脅」言論，因此拒絕繼續會談。不過巴基斯坦和卡塔爾會後發表聯合聲明，稱會談正面及具建設意義。



路透社及卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）22日報道，巴基斯坦及卡塔爾的調解官員聯合聲明指，會談在正及具建設意義的氣氛進行，並取得令人鼓舞的進展，當中包括為將來展開技術談判的機制。

聲明提到，美伊同意建基於諒解備忘錄成立一個高級別委員會，以監督談判。而首席談判代表將定期向該委員會滙報情況，並領導工作小組處理核問題、制裁，以及監察和解決爭端小組，確保諒解備忘錄及其他議題有效實施。

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席4方會談（Pool via Reuters）

該委員會並同意設立路線圖，冀在60天內達成最終協議；為即時展開進一步技術談判設立根基。談判各方成立通訊熱線，避免爆發事件和溝通誤會，並以保障在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航行的商船安全。

另外美伊同意設立衝突消除小組，確保結束在黎巴嫩的軍事行動。

調解官員感謝美伊兩國對透過外交及和平解決衝突的持續承諾，兩國願意繼續盡力促成談判在具建設氣氛下進行，並以達成最終協議為目標。而各方將繼續留在瑞士進行技術層面會談。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）其後在社交平台發文，感謝巴基斯坦及卡塔爾調解官員的貢獻，稱在結束黎巴嫩戰爭、伊朗的石油及化工出口獲豁免、解除封鎖、部分資產獲解凍，並為伊朗推出主要重建和發展計劃等取得重要進展，。

不過阿拉格齊同時認為，黎巴嫩的衝突消除小組將會是首個真正試煉。