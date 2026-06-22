伊波拉｜民主剛果確診病例破千　至少254人身亡

剛果民主共和國（DR Congo，下稱民主剛果）衛生部說，本輪伊波拉疫情累計確診病例升至1003宗，其中254宗死亡。



新華社報道，民主剛果衛生部周日（6月21日）在社交媒體平台X發布的最新數據顯示，目前累計治癒100人，另有365名患者處於隔離或住院狀態。接觸者追蹤率為58%，低於衛生部門設定的95%目標。

有關部門正擴大接觸者追蹤及調查規模，加強社區宣傳動員，並提升病例收治和檢測能力。

非洲疾病控制與預防中心6月16日警告，若未來四周內無法填補數億美元的防疫資金缺口，這場疫情可能成為史上最嚴重的伊波拉疫情之一。（Reuters）

世界衛生組織（WHO）19日發布疫情通報說，本輪疫情發生在民主剛果東部衝突和人道主義危機疊加地區。當地人口流動頻繁，流離失所者眾多，往往無法獲得食物、清潔飲水、居住、醫療等基本服務，防疫壓力較大。

此外，近期針對醫療機構的安全事件增多，影響疫情監測、病例處置等，增加了隱匿傳播風險。

非洲疾病預防控制中心5月15日宣布，民主剛果伊圖里省（Ituri）爆發伊波拉疫情。

世衛5月17日宣布，民主剛果和烏干達出現的伊波拉疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。本輪疫情由本迪布焦型伊波拉病毒（Bundibugyo virus）引起，目前尚無獲批疫苗和特異性治療方法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

