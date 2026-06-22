日本5歲童「湯屋」離奇失蹤　疑父母走開爬窗墜河　當局緊急搜尋

日本鹿兒島縣霧島市6月21日發生一宗兒童失蹤案，一名來自熊本縣的5歲男童與家人前往當地一間溫泉設施泡湯，沒想到父母才剛轉身踏入更衣室，男童竟在一瞬間失蹤。由於該溫泉設施毗鄰一條水流湍急的河川，且湯屋內設有大面積窗戶，當局懷疑男童可能爬出窗外不慎墜河，目前正擴大搜救當中。



綜合日媒報導，霧島市警方與消防單位表示，失蹤的是就讀於熊本縣八代市幼兒園的5歲男童田中嶺臣。當地時間周日下午約3時40分，男童母親焦急報案稱，「在溫泉設施一轉眼，5歲的兒子就不見了，可能掉進河裏。」

報道指，事發地點位於霧島市隼人町嘉例川的溫泉設施「嘉例川之湯」，當時一家人正在獨立的家庭湯屋內泡溫泉，父母先行進入更衣室，之後出來便發現兒子失去了蹤影。由於溫泉設施位於河邊，浴池旁有一扇大面積的窗戶，高度幾乎與浴缸齊平；父母因此懷疑兒子從窗戶落入河中。

事發地旁邊的河川水流湍急，當局派出大量人手搜尋兒童下落。(新聞截圖)

由於案發首日的搜救並無所獲，當局翌日清晨再度展開全面搜索，並以現場附近的河川為主要尋找範圍。

當局指，田中嶺臣身高約120公分，體型偏瘦；髮型部分，瀏海長度約至眉毛，兩側頭髮長度及耳。當局擔心的是，男童失蹤時並未穿着任何衣物，也沒有穿鞋。