遊日注意！日本7.1起收3倍離境稅　這個日子前出票畀舊價

據共同網報道，日本政府將於7月1日起，將對離境旅客徵收的「國際旅遊稅」從1,000日圓（約49港元）提高至3,000日圓（約146港元）。航空或船公司將以加收機票船票價格的方式代收並上繳政府。政府計劃將稅收用於應對過度旅遊的問題。與此同時，日本政府亦設立過渡寬限措施，只要遊客在6月30日之前購買機票船票，即使實際離境日期在7月1日以後，仍只會徵收原有的1000日圓（約49港元）。



據報道，為減輕日本旅客的負擔，護照申請費用也會降低。

據日本國稅廳公布的相關政策，有7類人可獲豁免繳交離境稅：

1. 2歲以下人員

2. 被驅逐出境的人員

3. 搭乘政府船舶或政府客機（政府所有客機等）離境的人員

4. 過境旅客（抵達後24小時內離境的人員）

5. 因天氣或其他原因在日本緊急降落或停靠的旅客

6. 已離開日本但因天氣或其他原因返回日本的人員

7. 船舶或飛機上的乘務人員或機組人員

報道指，日本2025財政年度國際旅遊稅收入預計約490億日圓（約24億港元）。由於2026財年年中加稅，預計本財年收入將達到約1,300億日圓（約63億港元）。

日本觀光廳期望，新增的收入可以為旅客帶來3大好處，第一是透過更新設備和設施，營造輕鬆舒適的旅行環境。

第二是透過廣告、參加旅遊展和完善信息發布機制，讓遊客更方便地獲取日本豐富多彩的旅遊景點信息。

第三是投入資金對景點進行升級和修繕，充分利用日本獨特地理文化、自然環境等優勢的旅遊資源。