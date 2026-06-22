日本熊害重創觀光催生「熊成本」！產險推熊入侵應對險最高賠千萬

日本熊害問題越來越嚴重，連觀光大城神戶市都出現熊的蹤跡，另外山形縣的百年溫泉旅館遭熊闖入破壞，長野縣的露營景點也被大量取消預約，經濟損失慘重。為了保障觀光業者，有產險公司推出「熊入侵設施應對保險」，最高可獲1000萬日圓的理賠。



日本近年熊害問題日益嚴重，不僅山區溫泉旅館遭熊闖入破壞，連人口超過100萬人的神戶市都出現熊蹤跡，觀光業者面臨龐大經濟損失，催生出「熊成本」概念，產險公司更推出「熊入侵設施應對保險」，地方政府也開始設立諮詢窗口，正視熊害帶來的經濟衝擊。

日本近年熊害問題日益嚴重。（示意圖/chris_oggerino@Unsplash）

位於日本東北地區的山形縣滑川溫泉，是當地知名的溫泉勝地，一間擁有超過250年歷史的旅館，去年11月遭遇前所未有的狀況。溫泉旅館業者表示，熊就是從這裡闖進來的。熊闖入旅館內後，樓梯、地板等設施遭到破壞，到處都留下爪痕，旅館最終花了200萬日圓才完成修復。

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近年日本各地接連傳出熊出沒的消息，甚至知名觀光景點、人口超過100萬人的神戶市都出現了熊的蹤跡。露營設施業者村上博志表示，客人會說如果連商店街、市區都出現熊了，那這裡當然也可能出現。熊害也擴及一個佔地2500坪的豪華露營設施，長野縣第二大城市松本市傳出熊出沒的消息後，該設施一個月內取消人數超過400人。為了讓遊客安心，業者投入約80萬日圓進行防熊措施及促銷活動，甚至推出若遇到熊就退費2倍金額的方案。

2026年5月6日，日本近日接連出現多宗熊出沒事件，在北海道，有人目擊一頭重達300公斤的巨型棕熊。5月3日，有人在長野縣滑雪時目擊一隻正在奔跑的野熊。（網絡圖片）

民間調查公司人員堀江翔認為，可以說正在形成所謂的「熊成本」，這必須納入考量。有鑑於熊害危機造成的經濟損失持續擴大，產險公司推出了「熊入侵設施應對保險」。日本產險公司業者表示，如果因熊闘入設施而必須關閉營業，導致營收大幅下降，希望透過這項商品協助解決業者面臨的困擾，因此開發了這項保險。該保險以飯店、旅館及休閒設施業者為對象，當熊闖入導致被迫停業時，最高可獲得1000萬日圓的理賠。與此同時，地方政府也開始設立諮詢窗口，更加重視熊害所帶來的經濟問題。

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