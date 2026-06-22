悉尼郊區藏2.7噸毒品市值45億　澳警破歷來最大宗可卡因案

澳洲警方周一（22日）宣布破獲該國有史以來最大宗可卡因走私案，在悉尼郊區一處物業的地下檢獲重達2.7噸、市值約8.16億澳元（約44.8億港元）的可卡因，並現場拘捕2名男子。



澳洲警方正調查東海岸一個販毒集團，上周五（19日）搜查悉尼西部倫敦德里（Londonderry）一處物業，並發現埋藏於三個貨櫃假地板下方的大量毒品。

兩名年齡分別21及25歲的男子企圖逃跑未果，被警方拘捕。目前被控持有商業數量邊境管制毒品罪。兩人周六提堂後還押，一旦罪成最高可被判終身監禁。

澳洲警方2026年6月22日宣布破獲該國有史以來最大宗可卡因走私案，在悉尼郊區一處物業的地下檢獲重達2.7噸、市值約8.16億澳元（約44.8億港元）的可卡因，並現場拘捕2名男子。(澳洲警方)

但警方表示，這兩名男子僅是這次大規模毒品走私行動的低層參與者，背後牽涉一個名為「椰子集團（Coconut Cartel）」的販毒團體，當中包括悉尼一個知名犯罪家族的成員，犯罪網絡高度嚴密，當局正聯同國際及本地執法機構合作，追查毒品來源及幕後主腦。

警方指，毒品由有組織犯罪集團經昆士蘭省米奇角（Midge Point）走私入境，案件源於當局5月在當地海面發現40公斤可卡因，而展開長達一個月的跨部門調查，最終追查至雪梨西區。

警方上周已在昆士蘭及新南威爾斯省拘捕另外6人，並在所羅門群島扣留一艘涉案走私船。