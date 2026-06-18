日本最上級護衛艦售澳：戰後首次大規模出口主戰裝備的野心

作為二戰的戰敗國，日本已經開始成為一個重要的軍火出口國：2026年4月18日，日本和澳洲正式簽署合同，澳洲將向日本採購11艘升級版「最上」級護衛艦（SEA3000型），總價值高達150億至200億澳元（約826-1100億港元）。這是日本戰後首次大規模出口主戰裝備，是日本軍艦首次「出海」，也是澳洲皇家海軍史上最大規模的護衛艦採購案之一。那麼日本的意圖何在？這得先從「最上」級護衛艦本身說起。



「最上」級護衛艦：日本擴張野心的工業載體

日本是東亞地緣政治版圖中唯一的海洋國家，其境內任何一個點距離海洋都不超過100公里。地理是凝固的戰略，也是凝固的歷史。二戰期間日本給亞洲國家帶來前所未有的巨大災難，其進攻通道就是海洋。二戰結束後，日本在自衛隊建設方面也將重點偏向海上自衛隊，並不惜重金打造了一系列諸如「蒼龍」級常規動力潛艇、「摩耶」級導彈驅逐艦等先進武器裝備。而「最上」級護衛艦也是其中的代表之一。

儘管存在火力不足、隱身性能相對較差等缺點，但「最上」級護衛艦仍然是世界排名較為靠前的優秀護衛艦。（Wikipedia）

該型護衛艦源於日本在2015年提出的30FF護衛艦方案，2018年正式定名為30FFM，首批兩艦由三菱重工和三井造船建造。作為日本這個工業強國在21世紀推出的新鋭護衛艦，「最上」級性能非常優異：艦長133米，寬16.3米，標準排水量3900噸，滿載排水量5500噸。

該級艦裝備綜合搜潛、攻潛系統，配備有2座324毫米反潛魚雷發射裝置，搭載的SH-60K反潛直升機也可以承擔投放反潛魚雷的任務。 儘管存在火力不足、隱身性能相對較差等缺點，但其仍然是世界排名較為靠前的優秀護衛艦，甚至被稱為亞洲最強護衛艦。

撕下和平偽裝：百億軍售背後的三大算盤

日本此次向澳洲出售「最上」級護衛艦可以用一個詞來形容，那就是包藏禍心。具體而言，主要有以下幾個方面。

2014年，安倍政府推出「防衛裝備轉移三原則」，取代原有禁令，允許在嚴格審查下向特定國家出口非殺傷性裝備。（Wikipedia）

第一便是為新型軍國主義張目。所謂新型軍國主義‌主要指日本當前在「和平」幌子下，系統性突破戰後體制、持續強化軍事力量並謀求對外擴張的危險動向。需要特別指出的是，這一現象並非舊式軍國主義的簡單重複，而是披着「正常國家」外衣的當代變種，對地區和平構成現實威脅。

長期以來，日本依據「武器出口三原則」（1967年確立）幾乎完全禁止武器出口，以維持其和平國家形象。2014年，安倍政府推出「防衛裝備轉移三原則」，取代原有禁令，允許在嚴格審查下向特定國家出口非殺傷性裝備。

而此次向澳洲出口「最上」級護衛艦，則在「防衛裝備轉移三原則」的基礎上又實現了大的突破——這次出口的護衛艦，並不是非殺傷性裝備。

幾乎與此同時，日本政府正式修訂「防衛裝備轉移三原則」實施細則，實質上廢除了對殺傷性武器出口的長期禁忌。新政策將裝備分為「武器」和「非武器」，原則上允許出口戰鬥機、驅逐艦等攻擊性裝備。日本在武器裝備轉讓方面已經完全突破了「武器出口三原則」的限制，其本質就是為新型軍國主義張目。

其次是為軍備擴張做準備。自高市早苗執政後，日本明顯加快了軍備擴張的步伐。而「最上」級護衛艦的出口，是對軍備擴張進行的準備。對於日本來說，在軍火研發和生產方面最大的問題，是武器裝備沒有經歷過戰火考驗，而且因為幅員有限，也缺乏在各種氣候和環境下運轉所需要的數據，沒有這些數據就無法在後續生產中進行改進。

而此次將護衛艦出口到澳洲，意味着日系大型武器裝備第一次在南半球進行長期使用，其作業過程中獲得的數據 對於日本來說是彌足珍貴的。

最後是針對維護亞太和平的基石——中國。當前日本走上軍國主義道路最大的障礙，就是二戰的戰勝國、聯合國安理會常任理事國、全球最大工業國家中國。中國是反對日本軍國主義死灰復燃最為堅決，也是實力最強的國家，可謂是亞太和平的基石。日本在2012年挑起釣魚島爭端之後，與中國進行的地區安全博弈中日益處於下風狀態。

近年來中國在國防建設方面取得的巨大進步，使日本認識到與中國正面硬抗，幾無勝算。因此，通過向澳洲出售護衛艦，可以將澳洲拉入對抗中國的陣營中，可以在很大程度上牽制中國的戰略資源，減輕日本的壓力。

自高市早苗執政後，日本明顯加快了軍備擴張的步伐。（Reuters）

新型軍國主義：起底日澳交易的底層邏輯

如前所述，「最上」級護衛艦的出口是日本突破和平憲法的後果，這筆軍售將會在亞太地區產生非常惡劣的影響。

第一是挑戰了地區安全秩序。日本向澳洲出售護衛艦，是二戰戰敗國通過軍售這種特殊的商貿方式，對當前地區安全秩序的一種挑戰。而澳洲作為引進「最上」級護衛艦的一方，無疑是與日本站在同一戰線。作為亞太地區的兩個重要國家，日本和澳洲通過自己的行動，衝擊了當前地區安全秩序的基礎。

「最上」級護衛艦的出口，挑戰了地區安全秩序。（Wikipedia）

第二是惡化了相關地區海洋安全環境。日本地處東亞，澳洲則是南太國家。這兩個國家所處海域都存在不同程度的海洋權益爭端。此次日本向澳洲出口的護衛艦不僅性能先進，而且數量多達11艘，無疑會改變地區海洋力量對比。考慮到海軍是具有戰略機動性的軍種，這種影響極有可能會外溢至南海。因此，亞太地區的海洋安全環境將會因此遭到破壞。

第三是為日本的新型軍國主義進行鋪墊。武器裝備是一國軍事思想和軍事學說的物化。接受一國的武器裝備，就意味着在相當程度上接受該國的後勤標準、作戰理念和軍事思想，甚至包括作戰體系。目前所述，當前日本的軍貿很大程度上是其推行新型軍國主義的產物，澳洲接受日本的護衛艦，也意味着在一定程度上默認了日本的「新型軍國主義」。這對亞太地區的和平與繁榮來說，不是好消息。

綜上所述，日本與澳洲之間的護衛艦貿易，將會對地區和平與繁榮產生較大的負面影響。這種影響將會在較長時間內存在。然而亞太地區維持和平與繁榮的力量日益強大，日本走新型軍國主義的道路將註定遭到又一次失敗。而澳洲似乎還沒有做好為這次失敗付款的準備。

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