波蘭總理圖斯克承認：與烏克蘭的政治爭端是「戰略失誤」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）6月21日表示，波蘭與烏克蘭的政治爭議是「戰略失誤」，將損害雙方的聲譽、商貿以及地緣政治上的利益，他已與歐洲夥伴商議，希望把事件的傷害降至最低，緩和緊張局勢，但他承認相信絕非易事。



是次政治爭議源於烏克蘭澤連斯基日前決定，將一支軍事部隊重新命名為「烏克蘭反抗軍」（Ukrainian Insurgent Army，UPA），UPA被指控曾在二戰時間屠殺波蘭人。這引起波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）不滿，上周撤銷授予澤連斯基的波蘭最高榮譽「白鷹勳章」（Order of the White Eagle）。其後三位烏克蘭前總統和多名高層官員，亦紛紛歸還獲頒的波蘭勳章。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月20日在社交平台X上發布了一張照片，顯示該勳章正被裝入盒中，準備寄往波蘭總統府。（X圖片）

澤倫斯基日前接受訪問時說，烏克蘭和波蘭只會是夥伴與朋友，而政治鬥爭可能令地緣局勢變得更加危險，認為烏克蘭軍方有權為自己的部隊選擇名稱，他身為總統和最高統帥，必須要提供支持，又說如果沒有烏克蘭，不會有其他人挺身保衛波蘭。