施紀賢辭職：英國又双叒叕換首相的三大問題

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於當地時間6月22日正式宣布辭職，同時辭去執政黨工黨領袖職務。先前多家媒體已預測施紀賢可能於當天發表聲明公佈卸任計畫。



施紀賢的離任，使得英國將在約10年間迎來第七位首相。他為何辭職？英國首相近年來為何都「做不長」？



問題一：施紀賢為什麼突然辭職？



施紀賢的辭職是數月政治壓力累積後的集中爆發，主要有以下幾個原因：

1.地方選舉慘敗，黨內信任崩塌

今年5月的地方選舉中，工黨遭遇重挫，在英格蘭失去上千個議會席位，在威爾斯失去長期佔據的陣地。作為黨首，施紀賢被追責。根據福克斯新聞報道，上個月，超過100名工黨議員公開敦促他辭職或製定離職時間表。

2.政敵貝安德獲得正式挑戰資格

6月19日，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在議會補選中獲勝，重返下議院，從而獲得正式挑戰施紀賢黨首地位的資格。貝安德被廣泛視為施紀賢最強大的潛在挑戰者。

3.內閣裂痕公開化

6月11日，國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）因不滿國防投資計畫辭職，被外界視為壓垮施紀賢的「最後一根稻草」。

2026年1月6日，英國防大臣賀理安（John Healey）離開位於倫敦唐寧街10號的英國首相府。（Reuters）

4.執政表現令選民失望

施紀賢2024年率工黨以壓倒性優勢上台，承諾「把誠信和穩定帶回唐寧街」。但執政不到兩年，政府接連爆出醜聞、政策一再調整，民調支持率持續下跌。

問題二：誰最有可能接替施紀賢出任首相？



目前最熱門的人選是大曼徹斯特市長貝安德。

貝安德的優點在於：有長期地方治理經驗，自2017年起擔任大曼徹斯特市長，熟悉北部選民情緒；剛剛在補選中大勝，被視為「能擋住改革黨衝擊」的人物；既能吸引工黨左翼和工會力量，也能向中間選民展現務實形象。

其他潛在競爭者還包括前衛生大臣施卓添（Wes Streeting）廷和前副首相韋雅蘭（Angela Rayner）。有報導稱，貝安德陣營正在聯絡施卓添，勸說其放棄參選，以換取財政大臣職位，從而實現權力平穩交接，避免黨內激烈角逐。

2025年9月29日，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在英國利物浦舉行的工黨大會第二日，出席《衛報》舉辦的一項活動。（Getty）

問題三：英國約10年換七位首相，反映了什麼問題？



施紀賢的離任，使得英國將在約10年間迎來第七位首相——卡梅倫（David Cameron）、文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）、辛偉誠（Rishi Sunak）、施紀賢以及繼任者，這是近兩個世紀以來首相更迭最頻繁的時期。

分析認為，這背後是英國深層的系統性危機：民眾想要更好的公共服務、更嚴謹的邊境管控、更強的國防、更低的物價，但政府面臨的是早已緊繃的財政底盤、「脫歐」遺留的經濟創傷、長期低迷的生產力以及不斷上升的防務開支。低成長、高通膨、財政赤字擴張等問題不會因領導人更迭而改變。

換首相容易，糾治政治積弊卻很難。英國政壇陷入一種循環困境：它總在等待下一位能重啟局面的領導人，卻很少給任何一屆政府足夠時間去真正修補國家治理能力。