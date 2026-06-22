施紀賢預料即將宣布離任計劃　為貝安德有序9月接任鋪路

英國首相施紀賢（Keir Starmer）面臨的黨內逼宮升級，有內閣大臣表示，施紀賢將於6月22日上午公佈請辭，而秋季離職是最有可能的選擇，這可有序交接，讓剛贏得下議院補選的英國大曼徹斯特市市長貝安德（Andy Burnham）9月才登相位。若然屬實，這將會是英國10年內迎接第7位首相。



施紀賢日前表示，如果工黨內部有人挑戰其領導權，他將參與競爭，不會辭去首相職務，但目前並不存在領導權挑戰。衛報報道，由於多名內閣大臣勸退，加上即將召開的內閣會議帶或會面臨新一波辭職潮。施紀賢的盟友相信，他在過去周末與家人在首相別墅商討後，最快當地周一上午宣布辭職。

貝安德周一將到國會宣誓就任梅克菲爾德選區的新議員，並與團隊開會討論下一步計劃。盟友透露，貝安德希望至少有1個月的過渡期，甚至到9月初，以便制訂政策和籌組管治團隊。盟友也希望權力交接過程能夠更長一些，擔心貝安德過去10年大部分時間都專注於地方事務，還未做好執掌國家政府的準備。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）的盟友相信，他在過去周末與家人在首相別墅商討後，最快當地周一上午宣布辭職。(Reuters)

據了解，自上周美迦菲（Makerfield）選舉結果公佈以來，施紀賢並未與貝安德就其計劃進行任何討論。