施紀賢辭職｜貝安德角逐新黨魁　「北方之王」能否入主唐寧街？

英國首相施紀賢（Keir Starmer）當地時間周一（6月22日）宣布將辭去工黨黨魁職務後，曾任大曼徹斯特市長的貝安德（Andy Burnham）隨即宣布將角逐工黨新黨魁。身為工黨從「政治圈內人」轉型為「圈外強人」的代表，貝安德被外界預期是接替施紀賢出任英國首相的最有力人選。究竟這位來自地方的工黨人物是如何獲得認可的？



56歲的貝安德生於英格蘭西北部，畢業於劍橋大學，2001年當選國會議員，曾在貝理雅（Tony Blair）及白高敦（Gordon Brown）政府中擔任要職。他在2010年及2015年兩度競逐工黨黨魁失利後，離開西敏寺，轉戰地方政壇。

自2017年擔任大曼徹斯特市長以來，貝安德因大力爭取地方權益、批評保守黨政府「以倫敦為中心」的施政，贏得了「北方之王」（King of the North）的稱號。在新冠疫情期间，他與時任首相約翰遜（Boris Johnson）的公開對峙，進一步鞏固了其敢言形象。

任內，他將公共交通系統收歸公營並改名為「Bee Network」，並長期支持希斯堡（Hillsborough）慘劇受害者家屬爭取公義，深得民心。

2026年6月19日，英國大曼徹斯特郡，前曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在贏得梅克菲爾德補選後，向工黨成員和支持者發表講話。（Reuters）

相比施紀賢，貝安德的政治立場偏左，被視為工黨基層更喜愛的溝通者。他已將自己在大曼徹斯特的施政理念定義為「曼徹斯特主義」（Manchesterism），主張「以人为本，地方優先」，並承諾將其推廣至全國。

貝安德在上周四（18日）的美迦菲（Makerfield）選區下議院補選中，以大比數擊敗極右翼的「改革英國」黨候選人，這場勝利被視為其挑戰黨魁的轉捩點。他在勝選後表示，工黨的優先事項應是「為年輕人提供更好的職業教育和就業機會，降低能源賬單和鐵路票價」，並承諾終結未能惠及地方的「涓滴經濟學」。

不過，有分析指出，貝安德的政策主張較為模糊，而且管理一個擁有7,000萬人口的國家，與管治一個300萬人口的城市區域截然不同，其能否將其對地方選民的吸引力轉化為全國性號召力，仍是未知之數。