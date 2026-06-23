世界盃｜杜古擬暫離隊陪產遭主持人批「令人作嘔」 涉事法媒致歉
撰文：劉耀洋
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比利時翼鋒謝利美杜古（Jérémy Doku）此前因表示計劃於2026世界盃期間短暫離隊陪產，而遭法媒《隊報》（L'Équipe）節目主持人皮埃龍（France Pierron）狂轟，聲稱這是「令人作嘔的時刻」（a disgusting moment）。法媒6月21日發聲明致歉，並與相關言論劃清界線。
英國《衛報》22日報道，皮埃龍上週斥責謝利美杜古，聲稱有成百上千的足球員夢寐以求能代替他出戰世界盃。
皮埃龍表示： 「你（謝利美杜古）正在實現兒時夢想，卻要放棄這一切去陪伴孩子出生。恕我直言，那真是個令人作嘔的時刻，孩子的父親（在陪產方面）完全幫不上忙，他只會握着你的手拍張照片。」
上述言論隨即引起巨大爭議，足球界內外各界陸續有聲音支持謝利美杜古。皮埃龍事後公開致歉並遭停播至7月3日；《隊報》也發聲明表示：「《隊報》與這些言論劃清界線，這些言論與本報的價值觀背道而馳，我們向涉事球員以及廣大讀者致歉。」
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比利時足總表示，謝利美杜古21日在對陣伊朗的比賽前，即知妻子即將分娩的消息。他已及時趕回倫敦陪伴妻子，後者於翌日順利誕下男嬰。謝利美杜古將於當地時間23日晚返回美國西雅圖歸隊。
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