世界盃｜新西蘭球員突「爆軚」被迫離場　沙拿乘機助埃及反勝

世界盃G組6月21日舉行第二輪分組賽期間出現罕見一幕，新西蘭（All Whites）後備前鋒奧爾德（Ben Old）剛換入場不久，因短褲前端遭埃及球員踩中而破了一個大洞，被迫離場更換褲子，導致球隊在該段時間少打一人，更遭埃及趁機取得入球。



賽事進程充滿戲劇性，新西蘭憑後衛瑟曼（Finn Surman）的頭槌先開紀錄。下半場58分鐘，埃及由穆斯塔法薛高（Mostafa Ziko）扳平。

資料圖片：本·奧爾德的褲子破了個大洞，直到換下短褲才被允許繼續比賽。（網絡圖片）

其後奧爾德在一次進攻中感到被犯規，但球證未有吹罰，埃及隨即展開反擊；此時奧爾德發現自己的短褲前端破了大洞，尷尬地被球證要求離場更換，新西蘭被迫以10人應戰。

埃及球星沙拿（Mohamed Salah，又譯薩拉赫）把握對手因「爆褲」而出現的空檔，突破射入左下角，為埃及鎖定領先優勢。奧爾德此時穿上另一條球褲準備再次出場，惟球證指他的球衣和球褲上的號碼不符，因此職員需要再花時間找到印有他的號碼19號的球褲，更換過後終可再次投身賽事。

埃及最終以3比1反勝新西蘭，取得該國參加世界盃92年歷史以來的首場勝利。

奧爾德賽後向新西蘭傳媒Stuff談及「爆褲」事件，指他與埃及球員伊巴謙（Yasser Ibrahim）碰撞後，自己遭對方踏到下體，導致球褲和內褲撕裂，除了遭受「男人最痛」，更一度令他憂慮無法重振「雄風」。不過他表示，經隊醫檢查過後證實沒有大礙，但對於球證沒向伊巴謙吹罰感到耿耿於懷。