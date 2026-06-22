世界盃｜伊朗賽和比利時　洛杉磯更衣室留感謝字條：帶着尊嚴離開

伊朗代表隊6月21日在洛杉磯SoFi體育場更衣室留下手寫字條，感謝洛杉磯在世界盃期間的熱情款待，並表示在世界盃以0比0與比利時踢和、保住晉級淘汰賽的生機後，他們帶着尊嚴離開。伊朗隊在G組的頭兩場比賽均在洛杉磯進行，比賽期間，球隊須往返位於墨西哥蒂華納（Tijuana）的基地。



根據伊朗足球協會公布的手寫字條，伊朗國家足球隊寫道：「從數千年前的古波斯到今日文明的伊朗，伊朗的精神始終長存且堅定不移。感謝洛杉磯的熱情款待。我們帶着自豪來到洛杉磯，懷着榮譽參賽，如今帶着尊嚴離開。」

這張字條同時感謝伊朗支持者在兩場分組賽比賽中，為球隊傾注「心力、聲音與靈魂」，並在結尾呼籲各國保持和平、尊重與友誼。

伊朗國家足球隊寫道：「從數千年前的古波斯到今日文明的伊朗，伊朗的精神始終長存且堅定不移。感謝洛杉磯的熱情款待。我們帶着自豪來到洛杉磯，懷着榮譽參賽，如今帶着尊嚴離開。」(網上圖片)

由於在美國的逗留受到限制，加上多名伊朗球隊工作人員與員工遭禁止入境，伊朗國家足球隊在賽事期間都以蒂華納為基地，並在比賽日往返美國參加比賽。美國官員表示，將持續評估伊朗隊的出行安排，同時關於放寬部分限制的討論也在持續進行中。

伊朗總教練卡蘭諾伊（Amir Ghalenoei）多次批評對伊朗實施的旅行限制，表示伊朗面臨的挑戰是其他隊伍未曾經歷過的。伊朗隊最後一場分組賽將在西雅圖與埃及捉對廝殺。