特朗普下令建立強大量子電腦　冀2028年面世

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令加快研發用於科學研究的強大量子電腦，並加速提升政府系統應對相關網絡威脅的防護能力，旨在加強美國與中國在量子技術領域的競爭，這項技術可能顛覆科學和網絡安全。



路透社報道，白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）在周一（6月22日）的吹風電話會議上說：「我們相信到2028年就能實現這一目標。」他指的是建成一台具備重大科研價值的量子電腦。

特朗普當天簽署兩項行政命令，其中一項旨在保護政府電腦免受量子電腦驅動的網絡攻擊，具體目標是在2030年或2031年之前，將關鍵的美國政府電腦系統遷移到「後量子密碼學」（post-quantum cryptography）體系。

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，圖為總統特朗普（Donald Trump）在參觀新空軍一號（Air Force One）後步出飛機。（Reuters）

行政命令也要求國防部五角大樓在2028年前部署量子傳感器。這類傳感器不僅能幫助飛機在全球定位系統（GPS）遭到干擾的戰區進行導航，而且在部署到衛星上後，還能用於從太空探測地下活動，例如隧道或導彈發射井的建造。

克拉齊奧斯說，其中一項行政命令旨在加強知識產權保護和供應鏈安全方面的國際合作，「以應對競爭對手和敵對勢力試圖破壞美國經濟和國家安全的行為」。

行政命令也指示各機構制定計劃，在未來五年內部署具備量子功能的傳感器和網絡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

