特朗普承認1400萬美元翻新工程出問題　斥油漆剝落屬「人為破壞」

美國總統特朗普（Donald Trump）耗資1400萬元（約1.1億港元）、宣稱「可以維持100年」的華府林肯紀念堂前方「倒影池」（Reflecting Pool）翻新工程，在完工後重新注水不足數日就因藻類孳生，池底顏色更由「美國國旗藍」變成綠色。6月18日，正當工人連日設法清除池內藻類之際，特朗普特別選定的「國旗藍」池底油漆開始剝落並漂浮水面。



「倒影池」翻新工程是為迎接美國250週年慶典，是由特朗普自己找來承包商進行。該游泳池是華盛頓特區最具歷史象徵意義的景點之一，也是特朗普第二任期重塑華盛頓計畫的一部分。特朗普此前在白宮橢圓形辦公室表示，歷時六周的工程解決了「倒影池」存在多年的漏水問題，他說：「我擅長建造施工、我為此非常自豪」。

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，美國總統特朗普（Donald Trump）站在卡塔爾贈送的VC-25B客機前發表講話，該客機將用作新空軍一號。（Reuters）

其後，特朗普又在社交平台Truth Social寫道：「這可不是刷刷油漆而已，而是使用高度精密、工業等級的材料，由非常技藝高超的專業人員施作，能夠維持100年之久。」

特朗普將油漆剝落問題歸咎於「破壞行為」，但未有提供證據，他還聲稱破壞者已被逮捕。他說：「我們在華盛頓特區清潔、翻新和美化了超過45座紀念碑和紀念館、28座雕像和22座噴泉。然而，位於華盛頓紀念碑和林肯紀念堂之間的美麗倒影池確實遭到了破壞。」

6月18日，有工人連日設法清除華府林肯紀念堂前方「倒影池」（Reflecting Pool）池內藻類。（Reuters）

內政部現時尚未就油漆剝落及池底脫落的原因作出回應。但內政部上周三聲稱，為有效切斷池中藻類的食物來源，他們使用了俗稱雙氧水的過氧化氫和高科技納米氣泡臭氧技術 (high-tech nanobubble ozone technology)。

明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在社交媒體X上批評：「他們發現了一個虛構的問題，聲稱只有他們才能解決，不聽取專家意見，並僱傭了一些騙取數百萬美元的朋友，結果慘敗，還吹噓自己做得多麼出色。這就是特朗普整個總統任期的縮影。」