王毅會晤印度國家安全顧問　稱中印交往逐步恢復　籲珍惜外交成果

中國外交部長王毅6月22日在印度新德里出席金磚國家（BRICS）國家安全顧問會議期間，與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）會晤。王毅表示，在雙方共同努力下，中印於各領域交往逐步恢復，交流合作有序推進，邊境總體保持安寧，相關成果來之不易，值得倍加珍惜。



新華社23日報道，王毅表示，印度是中國重要鄰邦。在中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）共同指引下，中印關係逐漸走出低谷，回到恢復改善軌道。

王毅稱，兩國領導人一致認為中印是合作夥伴而非競爭對手，這形成了雙方最重要的戰略共識，為中印關係健康穩定發展提供了重要動力和戰略保障。中印作為人口最多的兩大經濟體，不僅要以長遠眼光看待雙邊關係，還應從全球視野推進兩國合作。

中國外交部長王毅6月22日在印度新德里出席金磚國家國家安全顧問會議期間，與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）會晤。（中國外交部網站）

王毅認為，當前包括中印在內的全球南方正在集體性崛起，金磚國家作為全球南方第一方陣應積極倡導推進多極化進程，維護發展中國家正當權益，推動國際秩序朝着公正合理方向發展。中方支持印度承擔好金磚主席國職責，共同推動金磚機製發展壯大。

他強調，雙方要採取實際行動落實兩國領導人達成的重要共識，通過合作助力各自發展振興，推動全球南方加快現代化進程。要尊重彼此核心利益，妥善處理敏感問題，將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局。要加快恢復對話機制，促進貿易、金融、執法、媒體等各領域交流。要積極引導社會各界形成正確認知，為改善兩國關係打造堅實民意和社會基礎。

對此，多瓦爾則表示，兩國領導人通過喀山和天津會晤為雙邊關係發展指明方向，就印中不是競爭對手而是合作夥伴達成一致，認為穩定的印中關係符合雙方共同利益。印方願繼續從戰略角度看待對華關係，同中方共同落實好兩國領導人的共識，以前瞻性態度看待和加快雙邊關係發展進程，妥善處理分歧，爭取雙贏局面。

中國外交部長王毅6月22日在印度新德里出席金磚國家國家安全顧問會議期間，與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）會晤。（中國外交部網站）

多瓦爾指出，印度是最早承認中華人民共和國的國家之一，印方在台灣問題上立場沒有任何改變，願同中方相互支持彼此核心關切，共同捍衛多邊主義，維護發展中國家正當權益。

另外，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。