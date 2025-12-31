印度2月辦AI影響力峰會邀中國參加　印媒：關係回暖又一信號

《大科技、大外交：印度邀請中國參加人工智能（AI）影響力峰會》——新聞網站「India Blooms」12月30日以此為題報道稱，印度已正式邀請中國參加明年2月在新德里舉行的AI峰會。



印度《鑄幣報》指出，這是印度首次以合作夥伴國家的身份，正式邀請中國參加其年度AI活動。《印度快報》稱，此舉被視為印中雙邊關係持續回暖的又一信號。

當地時間29日，印度電子與訊息技術部秘書克里希南在新聞發布會上證實了上述消息。他說，「我們邀請全球眾多國家，特別是全球南方國家，參加AI影響力峰會。我們已收到包括法國在內的許多國家確認參會，也已正式邀請中國參加」。

他補充說，印度向約140個國家發出了邀請，目前已收到來自136個國家的約1.55萬份註冊申請，其中76個國家來自全球南方。

據《印度快報》報道，AI峰會2023年在英國啟動，並非一個正式的國家間組織，參會國家由東道主自行決定。此次峰會是第四屆，前幾屆分別在英國、韓國和法國舉行。英國主辦首屆峰會時，曾因邀請中國而遭到部分盟國及國內議員的反對，但最終仍堅持發出邀請。此後，中國也參加了在韓國和法國舉行的兩次峰會。

2009年11月11日，印度Bumla，圖為一名男子經過中印邊境附近的一處會議室。（Reuters）

「印度—AI影響力峰會」將於明年2月15日至20日在新德里舉行，這也是該論壇首次在全球南方國家舉行，峰會旨在提出具有可操作性的政策建議，服務長期的AI治理目標，而非制定短期具有約束力的監管規則。

克里希南在發布會上介紹，預計將有數十個國家的政府首腦出席本屆峰會，印度總理莫迪將為峰會揭幕，並可能為蒞臨的國家元首和全球頂尖科技企業高管舉行歡迎晚宴。

克里希南稱，微軟公司創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）已確認出席，Google旗下AI研究公司DeepMind行政總裁哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic公司行政總裁阿莫代伊（Dario Amodei）、Adobe行政總裁納拉延（Shantanu Narayen）、高通公司總裁兼行政總裁阿蒙（Cristiano Amon）等人也已確認參會。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

