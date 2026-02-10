中印舉行戰略對話　堅持兩國是合作夥伴而不是競爭對手

2月10日，中國外交部副部長馬朝旭與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在印度新德里舉行新一輪中印戰略對話（China-India Strategic Dialogue）。雙方就國際形勢、各自內外政策、共同關心的國際地區問題和中印雙邊關係等進行了友好、坦誠、深入溝通。



中印雙方認為，面對當前國際形勢深刻複雜變化，雙方要認真落實習近平主席同莫迪總理（Narendra Modi）達成的重要共識，從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手、互為發展機遇而不是威脅的戰略認知，增進互信、拓展合作，妥善處理分歧，推動中印關係沿着健康穩定軌道向前發展。

2025年8月31日，中國天津，圖為國家主席習近平（右）與印度總理莫迪（Narendra Modi，左）舉行會晤。（新華社）

2026年2月10日，印度新德里，中國外交部副部長馬朝旭（左）與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri，右）舉行新一輪中印戰略對話。（中國外交部網站）。

中印雙方同意相互支持彼此今明兩年擔任金磚國家主席國工作，支持多邊主義和聯合國核心地位，加強全球南方團結合作，捍衛國際公平正義，推動世界多極化，為促進亞洲乃至世界和平發展作出貢獻。