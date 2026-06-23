美伊瑞士會談結束後 以色列重申不會從黎巴嫩撤軍
撰文：劉耀洋
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美國與伊朗在瑞士會談結束後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長卡茨（Israel Katz）和總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）於6月22日發聯合聲明，重申以色列國防軍將繼續在黎巴嫩採取軍事行動，並維持以軍在黎巴嫩南部建立的「安全區」。
以色列總理辦公室22日在社交媒體發布該聯合聲明，稱內塔尼亞胡、卡茨和扎米爾不久前舉行了會談，並已明確表示保障以色列公民和軍方的安全是他們不容妥協的指導原則。
聲明提到，以色列國防軍將繼續在黎巴嫩採取行動，以消除針對以方士兵和公民的威脅，及摧毀恐怖份子的基礎設施。
美伊此前簽署的諒解備忘錄，要求各方停止包括黎巴嫩戰線在在所有戰線的敵對行動，雙方21日在瑞士舉行了18小時的後續談判。
伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）此前表示，根據在瑞士舉行的會談，美伊雙方都將保證黎巴嫩的領土完整。
伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則指，美伊首輪談判達成的協議有五項要點，其中包括建立一個伊朗參與其中的監督機制，以鞏固黎巴嫩停火。
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