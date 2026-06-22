華郵：美情報顯示內塔尼亞胡面臨政治壓力　或破壞美伊和平協議

多名現任及前任美國官員透露，美國情報機構已向特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府發出警告，指以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）很可能採取行動，破壞美國與伊朗達成持久和平協議的努力。



華盛頓郵報報道，有現任和前任官員表示，內塔尼亞胡正面臨巨大的國內政治壓力，要求他繼續在黎巴嫩開展軍事行動。在此背景下，美方情報評估認為，以色列有可能以行動干擾美伊協議的落實，以維持其在黎巴嫩的軍事態勢。

一位熟悉這份情報的美國官員透露，報告的結論是，面對今年秋季的全國大選，內塔尼亞胡的政治前途取決於他能否向國內民眾表明，他不會從黎巴嫩撤軍，並且決心升級與真主黨的衝突。

阿拉格奇6月21日與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）低聲交談了幾句，隨後轉身與伊朗代表團一同離開。(網上截圖)

目前，美伊雙方剛簽署第一階段諒解備忘錄，並準備展開為期60天的第二階段談判。特朗普政府一直致力於透過協議穩定中東局勢，但以色列的潛在動作可能令談判前景增添變數。美國情報部門的評估凸顯了美以兩國在伊朗及黎巴嫩問題上的分歧正進一步擴大。

上周五，以色列對黎巴嫩南部發動空襲，以回應真主黨無人機襲擊造成4名以色列士兵死亡的事件。隨着衝突持續，美伊雙方官員宣布延後原定於當天在瑞士舉行的會談，原計劃率領美國代表團的副總統萬斯也延後了行程。