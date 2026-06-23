施紀賢辭職｜「英國第一貓」15年經歷6相　稱就快懶得記首相名字

英國首相施紀賢（Keir Starmer）6月22日宣布辭去工黨黨𣁽及首相之職後，英國政壇忙著權力交接，而在位長達15年，現年19歲的唐寧街10號「首席捕鼠官」Larry當日連發數條推文，迅速成為英國社交媒體上最受歡迎的政治段子。



Larry的帳號點名有望接任首相的貝安德（Andy Burnham）說：「我已經接受了施紀賢的辭職，並邀請貝安德詳細說明他每天將為我提供多少餐飯」並稱如果頻繁更換首相的情況再繼續下去，自己就懶得記住新首相的名字了。

Larry來自Battersea貓狗之家，於2011年被卡梅倫（David Cameron）聘用為「首席捕鼠官」。Larry入住唐寧街15年來，已經歷文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）、辛偉誠（Rishi Sunak）和施紀賢6位首相，牠亦經歷兩位君主：女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）及英王查理斯三世（King Charles III）。

2026年1月13日，英國倫敦唐寧街10號外，英國首席捕鼠大臣、虎斑貓Larry立在門口。（Reuters）

在許多英國網友的眼中，它早已不只是一隻貓，而是英國政壇的見證者，是政治連續性的象徵。