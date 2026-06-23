未經競選上台不合規矩？貝安德英揆寶座存變數　傳2議員考慮挑戰

英國首相施紀賢（Keir Starmer）周一（6月22日）辭職後，擁有「北方之王」（King of the North）之稱的貝安德（Andy Burnham）隨即宣布將角逐工黨新黨魁。貝安德被外界預期是接替施紀賢出任英國首相的最有力人選。然而，英媒報道，至少2名資深工黨議員正考慮發起挑戰，以防止貝安德未經正式競選便上台。



英國廣播公司（BBC）報道，前國務大臣卡恩斯（Al Carns）表示正在權衡是否參選，而施紀賢首席秘書鍾德麟（Darren Jones）據信也未排除挑戰英揆寶座的可能。

卡恩斯周一晚接受ITV節目「Peston」採訪時稱：「我還沒有準備好以任何形式或方式對此做出決定」。

他強調需要從策略性政治轉向戰略性思考，着眼於2029年及2034至35年的重大目標。

2026年6月19日，英國大曼徹斯特郡，前曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在贏得梅克菲爾德補選後，向工黨成員和支持者發表講話。（Reuters）

工黨多人擔憂未經競爭上台 認為行完整的競選「勢在必行」

報道指，工黨Rugby選區議員John Slinger表達了黨內許多人的心聲，他們認為進行一場完整的領導層競選「勢在必行」。

John Slinger表示：「如果我們不對那些渴望擔任國家最高職位的人進行完全正常的審查程序，公眾會認為我們有點失去理智。」

關鍵日期一覽：

7月9日：下一任工黨領袖提名開放，申請人須獲得至少81名議員簽名支持

7月16日：提名截止

7月17日：若無人挑戰貝安德，這將是他可成為新領袖的最早日期

9月1日：若貝安德面臨挑戰，新領袖須在9月國會復會之前產生