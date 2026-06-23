美伊瑞士會談　英媒：霍爾木茲海峽附近有超過400艘大型船隻聚集

英國媒體指出，美國與伊朗在瑞士會談後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）東側外圍海域聚集超過400艘大型船隻。



英媒周一（6月22日）報道稱，由於美國和伊朗的停火安排和相關安全機制尚未完全落實，許多油輪運營商不願在美伊鞏固停火協議前啟航。

英媒對歐洲太空總署 （ESA）衛星數據的分析發現，在上周日（21日）格林威治標準時間下午2時15分（香港時間晚上10時15分），有441艘大型油輪聚集在阿曼蘇哈爾港（Sohar）和阿聯酋富查伊拉港（Fujairah）附近海域。這兩個港口是霍爾木茲海峽東側的主要港口。

報道指，周一下午的船隻數量明顯高於正常水平，但較五天前減少42艘。

2026年6月16日，從阿曼穆桑達姆港拍攝的霍爾木茲海峽船隻照片。(Reuters)

另據新華社報道，伊朗和美國此前宣佈達成諒解備忘錄後，一些航運企業一度趁局勢緩和恢復通航，但在以色列對黎巴嫩發動襲擊後，伊朗再次宣布關閉霍爾木茲海峽。

不過，英媒稱，儘管最終協議尚未敲定，部分船東信心已有所恢復。星期一上午，共四艘卡塔爾液化天然氣運輸船通過霍爾木茲海峽，為2月底美以伊衝突爆發以來單日數量最多。此外，美國同意解除對伊朗海上封鎖後，伊朗油輪進出海灣已更順暢。

美國和伊朗代表團上周日在瑞士比爾根山（Bürgenstock）舉行談判。目前，雙方繼續進行技術性磋商。美國媒體引述一名美國高級外交官稱，討論內容包括「澄清伊朗方面關於霍爾木茲海峽的一些令人困惑的信息，並建立衝突消除機制，以確保海峽保持完全開放」。

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席4方會談（Pool via Reuters）

霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，是全球關鍵能源運輸通道之一。市場分析認為，航運流量恢復正常仍取決於伊美最終協議能否達成，以及地區安全形勢能否持續改善。

本文獲《聯合早報》授權轉載

