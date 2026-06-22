韓國軍隊爆欺凌醜聞　22歲男點火燒後輩狠捏下體辯稱：我也被整過

韓國軍隊爆欺凌醜聞！一名22歲的韓國海軍陸戰隊男子，在服役期間僅因覺得「無聊」，竟用打火機點燃後輩手上的乾洗手液，甚至還在寢室內對另一名後輩伸出魔爪，狠捏對方私密部位。大邱地方法院近日審理此案，判處該名男子有期徒刑1年6個月、緩刑3年。



當兵太無聊？ 男子欺凌、猥褻後輩

綜合韓媒報導，該名男子2025年4月在京畿道金浦市的海軍陸戰隊部隊服役。事發當時，他正在部隊戰情室值勤，沒想到他竟以「覺得無聊」等荒謬理由，在後輩士兵手上噴灑含有酒精的乾洗手液，隨後拿打火機點火，導致對方燒傷。

韓國軍隊爆欺凌醜聞，男子點火燒人、猥褻後輩被判1年6個月。（示意圖/pexels@chaikong2511）

除了點火施暴，該男子在部隊的寢室內，對另一名後輩士兵伸出魔爪，動手捏、抓對方敏感的私密部位。讓人傻眼的是，他在犯案時竟聲稱「我以前也被這樣對待過」，企圖將荒謬行徑合理化。

與後輩和解 法官判緩刑3年

6月21日，大邱地方法院西部分院刑事1部（部長法官都正元）針對此案做出判決。法官在庭上指出，男子在服役期間，確實對後輩士兵們造成實質的身體與精神傷害。

不過，考量他對犯行坦承不諱，且已與當時受害的後輩們達成和解，最終依對執行職務軍人施暴及強制猥褻等罪嫌，判其有期徒刑1年6個月，並宣告緩刑3年。

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