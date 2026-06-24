美名主播八旬母遭擄失蹤5個月　綁匪勒索信爆反轉：人質恐已死亡

美國NBC《今日騷》（Today）主持人格思里（Savannah Guthrie）的母親南希（Nancy Guthrie）失蹤案出現重大進展。根據美國媒體最新報道，調查人員認為今年2月收到的兩封勒索信極可能出自綁架者本人，其中一封信更聲稱南希已經死亡，令案件朝可能的凶殺案方向發展。



現年84歲的南希於2月初在美國亞利桑那州圖森（Tucson）住家離奇失蹤。警方當時在住家門口附近發現血跡，監視器畫面則拍到一名戴著面罩的男子在住宅周邊活動。調查人員認為她是遭人強行帶走，而非自行離家。

主持人Savannah Guthrie與母親Nancy Guthrie的合照。（Getty Images）

疑似綁匪聲稱人質已死亡

案件發生後，多家媒體陸續收到勒索信。首封信宣稱南希「安全但十分害怕」，並要求家屬支付400萬美元比特幣作為贖金。隨後另一封信則聲稱南希已在遭綁後不久死亡，並被埋葬在野外。知情人士透露，調查人員經過數月分析後，認為這兩封信來自同一個數碼IP來源，因此相信與綁架者有直接關聯。

聯邦調查局（FBI）公佈一段新影片顯示，一名蒙面持槍者在南希失蹤當天早上，曾出現在其位於亞利桑那州圖森市的家門口。（影片截圖）

據報道，第二封信提到南希的死亡可能並非刻意造成，但截至目前為止，執法人員尚未找到遺體，也未正式確認她已死亡。因此聯邦調查局（FBI）與地方警方仍將案件列為持續調查中。

在母親失蹤後，格思里曾多次公開呼籲綁匪放人，並透過社交媒體與影片向外界求助，希望母親能平安返家。她與家人表示，只要能確保南希安全，願意與綁匪進行溝通。

在母親失蹤後，格思里曾多次公開呼籲綁匪放人，並透過社群媒體與影片向外界求助。（Getty Images）

然而，距離南希失蹤已近五個月，案件至今仍未有重大突破，警方尚未公布任何嫌犯身分，也未尋獲南希下落。調查人員持續追查勒索信來源與相關數碼證據，希望能釐清這起震驚全美的綁架懸案真相。

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