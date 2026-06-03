11歲華人女童校門外遭持槍綁架10天後獲救　南非警方鎖定綁匪身份

南非當地時間5月22日，約翰內斯堡黃金城一名11歲華人女童在校門口遭4名持槍匪徒強行綁架。在被控制近10天後，經南非中華福建同鄉總會、當地警方及談判專家的全力營救，女童於6月1日凌晨安全獲救。據悉，這是2026年以來南非發生的第二宗針對華人未成年人的綁架案。



《紅星新聞》報道，南非中華福建同鄉總會會長石欽平稱，南非當地時間5月22日上午7時左右，受害者父親當天駕車送一對兒女上學，兒子下車後先進校，突然4名綁匪從旁竄出，他們手持3把槍擄走仍在車上的女兒，並將她抱到附近的綁匪車內。

學校保安上前制止時被綁匪擊倒，受害者父親衝到綁匪車前準備奪回女兒，但被對方持槍威脅，只能親眼看着綁匪駕車而去。

南非中華福建同鄉總會會長石欽平。（潮新聞）

女童被綁後，石欽平與受害者父親及南非警方、專業談判專家等保持溝通，連續多日商討營救方案。綁匪全程用電話操控受害者家屬，索要贖金，直至6月1日凌晨，家屬在一處高速公路橋下接走被綁女童。

石欽平稱，受害女童沒有受到任何傷害，非常鎮定且樂觀，並自稱她被綁架時不害怕，只想回家。據介紹，4名綁匪均為南非當地人，當地警方已掌握綁匪的基本信息，正全力抓捕。

手扣；手銬；孖葉。

據了解，這是2026年以來南非發生的第二宗針對華人未成年人的綁架案。《中新網》報道，2026年5月1日，一名9歲華人女童被綁架長達58天後，在南非豪登省約翰內斯堡的索韋托地區成功獲救，4名涉案疑犯已被捕。

石欽平表示，上述兩宗案件明顯都是有針對性的犯罪，基本上綁架都是針對在當地做生意的華人，「尤其是這種送孩子上學的，他們每天的時間和地點相對固定，很容易被人盯梢，讓犯罪分子有機可乘，甚至不排除有他們身邊人員給犯罪分子做眼線」，呼籲受害者一定要積極出庭指證，讓犯罪分子受到應有懲罰。