日最高法院維持前統一教會解散判決　稱高額募捐嚴重損害公益

日本最高法院裁定駁回世界和平統一家庭聯合會（前稱：統一教會）提出的特別抗告，維持東京高等法院的解散命令。法院認定，教團長年以組織性方式進行高額捐款勸募，已嚴重損害公共利益，解散命令屬於「必要且不得已的措施」，不違反憲法保障的宗教自由。



綜合日媒報道，最高法院4名法官6月22日一致做出裁定，前統一教會自1973年至2022年間，長達近50年持續進行違法的高額捐款勸募，受害程度、規模及組織性均相當嚴重，已明顯符合宗教法人法規定的解散要件。

法院表示，雖然解散後禮拜場所等財產可能遭到處分，對宗教活動造成影響，但信徒的信仰自由及宗教行為並未受到法律禁止，因此解散命令並未牴觸憲法第20條保障的宗教自由。

鑑於最高法院判決已最終確定，舊統一教會正式失去宗教法人資格，清算程序將持續進行，相關資產也將用於援助受害者。

日本前首相安倍晉三槍擊案中的被告山上徹也2022年7月出庭，現身法院（Kyodo via REUTERS）

舊統一教會長年因高額捐款與靈感商法爭議飽受批評。2022年，前首相安倍晉三遭山上徹也槍擊身亡後，兇嫌供稱其家庭因母親向教團鉅額捐款而陷入困境，使當地教團問題再度受到社會高度關注。日本文部科學省隨後於2023年向法院聲請解散命令。

此次判決亦創下日本司法史上的重要先例。以往遭到法院下令解散的宗教法人，僅有涉及東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教，以及以供養費等名義詐財的明覺寺。最高法院首次以民法上的不法行為，包括高額捐款勸募與所謂「靈感商法」等，作為支持解散宗教法人的理由。