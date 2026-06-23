藏49kg黃金於人體模型偷運日本逃稅逾億円　中國籍老闆等6人被捕

日本警方破獲一宗黃金走私案，逮捕中國金屬銷售公司社長周建軍等6人，他們近日涉嫌將約49公斤、價值約港幣5,200萬元的金塊藏入等身大人形鐵製骨架內，並從中國走私到日本企圖逃避約港幣500萬元以上消費稅被發現遭日本警方逮捕。



日本警方近日破獲一宗大規模黃金走私案，逮捕了中國金屬相關銷售公司社長周建軍及公司人員陳振作、郭以政、陳旗仁等共6人，涉嫌將約49公斤、價值約10億7500萬日圓（約5,200萬港元）的金塊藏入等身大人形中，從中國走私至日本，企圖逃避約1億日圓（約500萬港元）以上的消費稅。

日本警方破獲一十火黃金走私案，逮捕中國金屬銷售公司社長周建軍等6人。（YouTube@ANNnewsCH）

金塊藏入人形鐵製骨架 以此走私避稅謀利：

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根據調查，周建軍等人於1月從中國機場，將圓柱狀黃金藏入等身大人形的鐵製骨架內，並以「人體模型」名義向海關申報，透過航空貨運方式從中國寄往日本成田機場，藉此規避海關查驗。這批貨物抵達日本後，由日本籍共犯在東京都荒川區的公寓接收，隨後由中國籍員工依照社長指示，將金塊搬入公司事務所，加工成1公斤的板材後出售牟利。

經過警方深入調查後發現，這些疑犯懷疑似長期以相同手法進行走私活動，並非單一偶發事件。日本警視廳認為，該集團屬於有組織性的犯罪行為，主要目的是透過走私黃金來獲取消費稅差額的不法利益。目前警方正持續追查整體運作模式與幕後結構，以釐清犯罪網絡的完整樣貌。

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