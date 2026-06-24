中國禁關鍵礦產出口　日本企業遭殃　要求高市早苗外交途徑解決

彭博社報道，中國正在大力限制對日本的部分關鍵礦產出口，對當地企業已造成影響，有日企要求首相高市早苗，尋求與北京的外交解決途徑。



報道指，中國今年對日輸出鎢的相關產品幾乎停止；而5月間中國對日稀土磁鐵出口量，已降到2025年5月以來最低水準。去年11月，高市早苗發表了「台灣有事就是日本有事」言論激怒了北京，中國此後啟動了對日本的商品管制。

報道又指，中方這些限制措施似乎十分有針對性，既精準打擊日本程度又不會引發美國反制。儘管相關限制仍然不及2010年威脅到日本產業的中國全面限制措施般嚴重，但也已迫使企業動用庫存並緊急尋找替代供應源。

鎢採購商之一的住友電氣工業CEO松本正義周一（22日）在北京一場行業展會上對記者表示，「如果這種情況持續下去，我們當然須與中國政府進行對話.... 如果被中國拒之門外，勢必會給日本製造業帶來問題。」

因應中國限制日本關鍵礦物出口，有日企要求首相高市早苗，尋求與北京的外交解決途徑。（Reuters）

可是，中日之間外交今年幾乎陷入停滯。彭博社引述一名知情人士透露，雖然中國對日出口限制措施帶來的壓力不斷加大，惟高市早苗因為不滿中國「針對她發起的人身攻擊」，因此高市不願在今年11月於深圳舉行的亞太經合經濟合作會議組織論壇（APEC）領袖峰會期間與習近平會面。

本月初，高市早苗曾在記者會上表示，日本仍對與中國對話持開放態度，並強調相關對話正在各個層面展開。