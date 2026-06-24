神戶婦肢解丈夫公寓急凍藏屍 14年後冰箱斷電遺體傳惡臭方被發現
撰文：洪怡霖
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日本兵庫縣神戶市居民稱從一間房子聞到惡臭味，警方接獲公寓管理公司的報案後抵達現場，發現一具遭肢解的成年男性遺體。警方6月23日以涉嫌遺棄屍體罪逮捕死者妻子。
包括FNN在內日媒報道，若仍在生，死者西口豊如今已57歲。警方相信他2012年左右死亡，這意味着他的遺體約14年未被發現。
警方懷疑死者妻子、50歲無業女子望月遺棄屍體，以及把屍體藏匿於冰櫃。望月涉嫌2012年左右將一具男性屍體裝入袋中並棄置於公寓房間的冰櫃內而被捕。
報道引述望月稱：「毫無疑問是我做的。我做了件可怕的事。所以我沒有任何藉口。」警方稱，望月棄屍後可能已搬離住所，但仍繼續支付公寓租金長達14年，直至5月底，也就是案發前不久。
警方認為望月試圖掩蓋罪行。報道指，望月隱瞞西口豊的死訊並在他去世約1年後與其離婚，因此警方正調查兩人之間是否存在矛盾。
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