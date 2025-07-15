洛杉磯華女肢解案｜荷里活製片之子疑犯出庭在即　獄中自殺身亡

美國洛杉磯2023年11月發生兇殺案，37歲男子哈斯克爾（Samuel Haskell）被捕，他涉嫌殺害並肢解37歲華裔妻子李梅（Mei Li，音譯）及其父母。2024年1月，哈斯克爾被指控三項謀殺罪，拒不認罪。他被羈押候審，下一次預審聽證會原定於今年7月14日舉行，卻在12日被發現在獄中自殺身亡。



洛杉磯縣地方檢察官表示，哈斯克爾周六早上在牢房中被發現自殺身亡。他的父親是荷里活知名電影製片人薩姆（Sam Haskell），薩姆曾是佐治古尼（George Clooney）等影星的經理人。

洛杉磯肢解案：被捕的35歲哈斯克爾是荷里活知名電影製片人薩姆（Sam Haskell）之子（SAMUEL HASKELL/TIKTOK）

美媒引述檢察官的聲明稱，疑犯2023年11月6日在洛杉磯塔扎納社區（Tarzana）的家中殺害妻子李梅和她的母親王艷香（音譯，Yanxiang Wang）、繼父李高山（音譯，Gaoshan Li）。

7日，哈斯克爾花500美元僱傭工人從家中運走幾個黑色垃圾袋。工人們在袋中發現了屍體殘骸，遂歸還袋子和錢給哈斯克爾，並報了警。

影片證據顯示，哈斯克爾同日下午將一個垃圾袋扔進離家5英里外的垃圾箱內。有男子翻垃圾箱時發現屍體並報警，屍體後被證實屬於李梅。岳父母的遺體仍不知去向，但在現場的槍支與刀具上有2人的DNA。

美國洛杉磯歲男子哈斯克爾（Samuel Haskell）涉嫌殺害並肢解歲華裔妻子李梅（Mei Li，音譯）和她的母親王艷香（音譯，Yanxiang Wang）、繼父李高山（音譯，Gaoshan Li）。（洛杉磯警察局圖片）

哈斯克爾事後與3個孩子住在Airbnb民宿，並於8日被捕，檢察官表示他的罪名若成立，將面臨終身監禁，不得假釋。

哈斯克爾的律師Joseph A Weimortz Jr告訴美國全國廣播公司（NBC），疑犯並不害怕坐牢，但害怕媒體更大規模的關注會對他的孩子產生影響：「我的當事人甚至願意自殺，因為他相信這樣就能結束這場可怕的混亂。」

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