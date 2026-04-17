美國歌手D4vd座駕藏肢解女屍案　涉嫌謀殺遭洛杉磯警方拘捕

美國洛杉磯警方4月16日（周四）表示，R&B歌手D4vd因涉嫌謀殺被捕。2025年9月，警方在其特斯拉車內發現了一具被肢解及嚴重腐爛的少女屍體。



英國《衛報》引述洛杉磯警方報道指，這位21歲的音樂人，原名伯克（David Anthony Burke），目前被羈押，不得保釋。

2025年9月，洛杉磯警察局接獲報案稱，一輛登記在D4vd名下的被扣押車輛散發出惡臭。警方隨後前往荷理活的一間拖車場，發現一具被肢解的屍體，後經確認死者為14歲的埃爾南德斯（Celeste Rivas Hernandez）。

2026年4月16日，美國洛杉磯警方4月16日表示，R&B歌手D4vd因涉嫌謀殺被捕。數月前，警方在其特斯拉車內發現了一具嚴重腐爛的少女屍體。圖為遇害女子，14 歲的埃爾南德斯（Celeste Rivas Hernandez）。（網絡圖片）

埃爾南德斯於2024年被報失踪，最後一次露面是在距離洛杉磯市中心東南約97公里的埃爾西諾湖（Lake Elsinore）。

洛杉磯法醫辦公室認定，埃爾南德斯的屍體被發現時已離世「相當長一段時間」。

洛杉磯警方表示，D4vd的案件將於20日（下周一）提交給地方檢察官辦公室。

D4vd被捕之際，同時正面臨與埃爾南德斯之死相關的陪審團調查。

報道指，在美國侯斯頓長大的D4vd，憑一系列在TikTok上爆紅的歌曲，包括《Romantic Homicide》，在2022年前後迅速走紅。這首歌的歌詞涉及死亡，近期引發新的爭議。

2026年4月16日，美國洛杉磯警方表示，R&B歌手D4vd因涉嫌謀殺被捕。數月前，警方在其特斯拉車內發現了一具嚴重腐爛的少女屍體。圖為2025年4月18日，正在舞台上演唱的D4vd。（Getty）

他在網上的人氣促成其與SZA和Kali Uchis等明

星的合作，他亦曾與韓國男團Stray Kids成員鉉辰合作出歌。當埃爾南德斯的遺體被發現時，D4vd正在巡演，巡演隨後被取消。