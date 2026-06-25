伊朗議長：伊美簽署諒解備忘錄是抵抗成果　代表美國戰敗｜有片

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf ）6月24日（周三）在談到經巴基斯坦斡旋，最終達成的伊美諒解備忘錄時表示：「備忘錄並非是礙於壓力和脅迫達成的結果，而是勇敢的伊朗人民的抵抗和力量的體現。」因此，伊朗與美國達成的諒解備忘錄是「美國的戰敗宣言」（America’s declaration of defeat）。



據沙特阿拉伯媒體《阿拉伯新聞》（Arab News）報道，卡利巴夫還補充說，中東安全必須由中東各國共同維護。

卡利巴夫同時也是伊朗議會議長，他表示：「我們認為外國軍隊撤出該地區是一項戰略目標」，因為「他們不僅無法創造可持續的安全，反而會造成不穩定」。

卡利巴夫週三在阿塞拜疆首都巴庫舉行的一場會議上發表上述講話，伊朗電視台對此進行了報道。

美國在中東地區設有軍事基地，而這些基地所在的國家在戰爭期間曾遭到伊朗的攻擊，以報復美國和以色列軍隊對伊朗的轟炸。

卡利巴夫強調：「我們認為該地區的未來不在於對抗，而在於互動；不在於消滅，而在於共存。」 這番話似乎是有意向遭伊朗襲擊的海灣國家示好。

卡利巴夫也重申，黎巴嫩的和平是與華盛頓達成最終協議的基石。

2026年6月20日，瑞士蘇黎世，伊朗代表團乘搭專機抵達當地，準備與美方展開談判。圖為伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（X@mb_ghalibaf）

他認為：「對我們而言，黎巴嫩的停火不論過去和現在都與伊朗的停火同等重要，黎巴嫩戰爭的結束與伊朗戰爭的結束同樣重要。」