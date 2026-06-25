伊朗議長：伊美簽署諒解備忘錄是抵抗成果 代表美國戰敗｜有片
撰文：王海
出版：更新：
伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf ）6月24日（周三）在談到經巴基斯坦斡旋，最終達成的伊美諒解備忘錄時表示：「備忘錄並非是礙於壓力和脅迫達成的結果，而是勇敢的伊朗人民的抵抗和力量的體現。」因此，伊朗與美國達成的諒解備忘錄是「美國的戰敗宣言」（America’s declaration of defeat）。
據沙特阿拉伯媒體《阿拉伯新聞》（Arab News）報道，卡利巴夫還補充說，中東安全必須由中東各國共同維護。
卡利巴夫同時也是伊朗議會議長，他表示：「我們認為外國軍隊撤出該地區是一項戰略目標」，因為「他們不僅無法創造可持續的安全，反而會造成不穩定」。
卡利巴夫週三在阿塞拜疆首都巴庫舉行的一場會議上發表上述講話，伊朗電視台對此進行了報道。
美國在中東地區設有軍事基地，而這些基地所在的國家在戰爭期間曾遭到伊朗的攻擊，以報復美國和以色列軍隊對伊朗的轟炸。
卡利巴夫強調：「我們認為該地區的未來不在於對抗，而在於互動；不在於消滅，而在於共存。」 這番話似乎是有意向遭伊朗襲擊的海灣國家示好。
卡利巴夫也重申，黎巴嫩的和平是與華盛頓達成最終協議的基石。
他認為：「對我們而言，黎巴嫩的停火不論過去和現在都與伊朗的停火同等重要，黎巴嫩戰爭的結束與伊朗戰爭的結束同樣重要。」
特朗普：伊朗告知美國 不會對通過霍爾木茲海峽船隻徵收任何費用巴基斯坦稱美伊技術談判6.30繼續 伊朗準備與海灣國家達安全協議美F-15戰機遭伊朗擊落 美媒：機師驚見無人機「水母」陣同時移動伊朗總統：哈梅內伊葬禮7月6日舉行 德黑蘭將放假三天