美F-15戰機遭伊朗擊落 美媒：機師驚見無人機「水母」陣同時移動
撰文：張涵語 王海
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美媒6月23日引述消息人士報道，今年4月在伊朗遭擊落後被特種部隊救出的美國F-15戰機機師，描述了自己在彈射逃生前看到的驚人一幕：多架伊朗無人機在空中盤旋，像「水母」一樣同時移動。報道指，若該名飛行員描述的景象屬實，那代表伊朗無人機能力已得到驚人飛躍，可形成協同移動的編隊。
一位知情人士向美媒透露稱，飛行員目睹到的景象是「多架無人機相互連結，彷彿合為一體般移動，較大的無人機下方有較小的無人機，就像腿一樣，」「簡直就是外星科技那類的鬼東西。」
雖然F-15戰機被擊落的確切原因仍在調查中，但據兩名消息人士透露，初步報告顯示，無人機編隊可能以某種方式協助伊朗擊落了這架美國戰機。
F-15戰機的被擊落標誌着在美伊衝突期間，美軍飛機首次在伊朗上空被擊落。這架戰機當時載有兩名機組人員，包括一名飛行員及一名武器系統操作員。
但美國情報官員對如何解讀F-15飛行員的描述，以及飛行員是否能夠清晰地回憶起事件經過存在分歧，因其在墜機過程中存在腦震盪。
報道指，雖然飛行員所描述的無人機能力，並非美國情報機構先前評估伊朗所擁有的能力。
消息人士透露，機師所描述的功能的專業術語是「一對多網狀網絡」（one-to-many meshed networking）。
一般而言，網狀網絡允許操作員同時控制多架無人機。
據信，俄羅斯與中國等其他國家也具備這種能力。伊朗本已十分先進的無人機作戰計劃取得上述進展，都將令美國及其中東盟友感到憂慮。
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