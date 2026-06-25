伊朗：須達成最終協議及取消制裁後 才有可能讓IAEA進行核檢查
撰文：張涵語 王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前表示，伊朗同意接受核設施檢查。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）6月24日（周三）亦表示，其核查人員將參與對伊朗核設施的監督。但伊朗副外長同日卻在網上發文稱，伊方暫無計劃允許IAEA人員進入並檢查遇襲的核設施及材料。
美媒《國會山報》（The Hill）報道，格羅西表示，美伊諒解備忘錄中明確規定，未來針對核材料設施所進行的核活動，將受到IAEA的監督。
他稱，「顯然，要做到這一點，我們必須進行核查。無論是在後天、一週後還是十天後進行，時間點固然重要，但並非關鍵。因為這項核查肯定會進行。」
而伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）同日發文表示，「儘管格羅西提出了請求，但在瑞士並未與他舉行任何會談。此外，也沒有關於（IAEA）進入遭襲設施及接觸核材料的任何安排。這些問題僅會在最終協議的框架內，且在對方採取實際行動全面解除所有制裁等前提下，才會進行審查與決定。」
他強調：「你不能靠媒體炒作來推進和接管政策。」
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