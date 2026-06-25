中巴外長通話　王毅籲鞏固伊朗全面停火　恢復霍爾木茲正常通航

中國外長王毅6月24日（周三）晚應約同巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通電話。



據新華社報道，達爾通報了伊朗與美國開啟新階段談判有關情況，感謝中方始終堅定支持巴方和平斡旋努力。達爾表示，習近平主席就維護和促進中東和平穩定提出的四點主張和巴中兩國就中東海灣地區和平穩定提出的五點倡議為引導局勢降溫發揮了重要作用。巴方期待同中方繼續密切協調配合，共同為實現地區持久和平穩定發揮建設性作用。

2026年3月31日，北京釣魚台國賓館，中國外長王毅（右）與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，左）舉行會面。（Reuters）

王毅感謝巴方第一時間通報伊美新階段談判情況，表示伊美簽署諒備是國際社會共同努力的結果，巴基斯坦在其中發揮了關鍵和獨特作用。和平進程剛剛開始，今後還有很長甚至曲折艱難的路要走。但中方將一如既往支持巴基斯坦和志同道合的國家繼續發揮建設性作用，願同巴方保持密切溝通協調。

王毅指出，下階段應重點做好三件事。一是鞏固全面停火止戰局面，絕不能重燃戰火。伊美諒備符合伊朗根本和長遠利益，也符合國際社會普遍期待。中方願同各方一起堅定支持談判排除干擾推進下去。

二是儘快恢復霍爾木茲海峽正常通航，確保全球產供鏈穩定。海峽的安排既要尊重沿岸國主權和合法權益，也要符合國際慣例和各國共同願望。

2026年3月31日，中國外長王毅（右）與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，左）在北京舉行會面。（Reuters）

三是支持中東國家儘快改善彼此關係，探討新的地區安全架構。包括海灣在內的中東地區不能再成為大國博弈角斗場和地緣政治犧牲品，地區國家應堅持真正的戰略自主，把命運切實掌握在自己手中。中東問題的癥結仍是巴勒斯坦問題，中方呼籲地區各國在解決巴勒斯坦問題上形成更加一致的聲音，採取更加協調的行動，儘早落實「兩國方案」，實現地區長治久安。