王毅稱美以伊戰事帶來深刻啟示：維護國際規則、尊重國家主權

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅6月23日在新德里出席金磚國家安全事務高級代表會議表示，美伊這場百多天的衝突嚴重衝擊地區和國際局勢，也為各方帶來深刻啟示，一方面是維護國際規則的重要性，另一方面是尊重國家主權的重要性。他指，當前要做好的其中一件事是堅持永久全面停火。



王毅周二表示，針對維護國際規則的重要性，任何國際和地區熱點問題的解決都應以遵守國際規則為前提，叢林法則可以得逞一時，但不可持續。至於尊重國家主權的重要性，他稱：「領土完整不受侵犯、一國內政不容干涉」，這是最基本的國際道義底線。

王毅又指，美伊戰事警醒樹立新安全觀的重要性，各國越來越成為命運相連的共同體，以犧牲別國安全為代價，尋求自身絕對安全只會反噬自身。

2026年6月23日，王毅在新德里出席金磚國家安全事務高級代表會議。（中國外交部）

王毅提到，要把握新戰爭形態的重要性，他指近期多場戰事中，資訊戰、網路戰等非傳統戰爭更加公開化，「我們面臨的傳統與非傳統安全威脅相互交織，金磚國家加強安全事務對話與合作正當其時」。

同日，王毅會見阿聯酋最高國家安全委員會秘書長沙姆西（Ali Mohammed Hammed AI Shamsi）時表示，美以伊戰事本就不該發生，理應盡快結束，又稱近日衝突終於轉向對話，但能否真正實現和平仍有待各方共同努力。

2026年6月23日，王毅會見阿聯酋最高國家安全委員會秘書長沙姆西（Ali Mohammed Hammed AI Shamsi）。（中國外交部）

王毅稱，當前應重點做好三件事，一是堅持永久全面停火，切實落實剛剛簽署的諒解備忘錄。儘管還會面臨困難干擾，但和平已在眼前，應緊緊抓住並使其在中東落地。二是儘快恢復霍爾木茲海峽正常通航，暢通地區發展「生命線」，這是國際社會普遍願望。三是總結中東幾經動盪教訓，重建地區國家互信，探討構建與形勢發展相適應的地區安全新架構。

王毅強調，中東地區不應成為大國博弈的角鬥場、地緣政治的犧牲品。中方願繼續支援阿方為地區長治久安發揮建設性作用。