魯比奧：美伊技術會談6.30舉行　強調不會有損害海灣地區盟友行動

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月24日（周三）表示，在美伊談判過程中，美國絕不會採取任何損害海灣地區盟友安全的行動。他亦透露，即將與伊朗舉行的技術會談將於6月30日開始在專家層面進行，並會設立「各議題工作組」。



綜合外媒報道，魯比奧在啟程前往巴林前於科威特城向媒體表示，「會談將由核能、制裁等方面的專家參與。國務院將有相關人員參與這些談判，能源部等部門的人員也會參與。這就是所謂的技術層級。」

2026年6月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在科威特國際機場登上美軍運輸機前往巴林前，接受媒體訪問。（Reuters）

魯比奧亦指，「我們將與我們在海灣地區的夥伴完全保持一致。我們絕不會採取任何損害我們盟友，特別是該地區長期盟友安全的行動。」他還強調，應盡快允許核查人員進入伊朗，稱「這是伊朗做出的承諾，他們必須信守承諾。」

2026年6月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在科威特國際機場登上美軍運輸機前往巴林前，接受媒體訪問。（Reuters）

魯比奧目前正對阿聯酋、科威特及巴林三國進行訪問，旨在安撫對美伊協議存有疑慮的海灣地區盟友。他於周三稍早與阿聯酋領導人進行會談後，會見了科威特領導人，隨後飛往巴林。