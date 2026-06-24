魯比奧：美伊最終協議不會讓伊朗對海峽收費　伊方擬與阿曼商收費

阿曼與伊朗6月23日（周二）同意設立工作組就霍爾木茲海峽未來的航行管理問題進行磋商，包括該戰略航道的海上服務及其相關費用問題。而美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則在同日表示，無論最終協議如何達成，伊朗都不得在霍爾木茲海峽收取通行費，並指出此類安排將違反國際法。



魯比奧指美伊最終協議不會讓伊朗向霍爾木茲海峽收取通航費：

魯比奧6月23日抵達阿聯酋，展開其中東之旅，預料將向中東各國領袖就美國近日與伊朗簽訂的諒解備忘錄展開遊說工作。

魯比奧向記者表示，美伊最終協議絕對不會允許伊朗對經過霍爾木茲海峽航行的船隻收取費用，因為這違反了國際法，他不認為需要與中東國家討論這一點，因為大家都不會同意。

綜合路透社及伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，在阿曼馬斯喀特（Muscat）會談後發表的聯合聲明中，伊朗與阿曼表示將成立一個由兩國外交部參與的聯合工作組，以繼續進行磋商，並將徵詢其他沿岸國家及相關方的意見。

2026年6月16日，從阿曼穆桑達姆港拍攝的霍爾木茲海峽船隻照片。(Reuters)

在聲明中，與該海峽接壤的阿曼和伊朗，重申致力於根據適用的國際法保障海峽安全通行，同時強調了各自對領海的主權。

2026年6月22日，阿曼馬斯喀特，阿曼外交部長巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi，右）會見由伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf，左）率領的伊朗代表團。 （Reuters）

阿曼亦重申支持美伊簽署的《伊斯蘭堡諒解備忘錄》，並強調持續對話與協調對於備忘錄成功實施的重要性。