魯比奧與UFC簽體育外交合作協議　讚該組織創立可媲美登月壯舉

美國白宮6月14日將舉行綜合格鬥賽，國務卿魯比奧周四與終極格鬥冠軍賽UFC主席懷特（Dana White，又譯白大拿）簽署一項體育外交合作協議，將為世界各地青少年提供格鬥培訓和健康飲食指引，以及推廣團隊合作和領導能力。魯比奧將UFC的創立比作美國登月壯舉，並形容其體現了美國精神，成為推廣美國文化與價值觀的外交工具。他又指，這是展現美國的軟實力外交，又稱期待周日的賽事。



上述的體育外交合作協議的內容包括，派遣現任及前任運動員、教練等擔任文化大使，在海外舉辦工作坊與培訓課程，向青年推廣團隊合作與健康生活。此外，雙方還將開發聯合教育內容，教授英語和領導技能，並在國際UFC賽事期間展示美國的卓越形象。

魯比奧提到，即將在白宮舉行的UFC賽事為「歷史性」時刻，並開玩笑稱外國領導人的參與需求可能引發「外交危機」。

UFC公布白宮草坪外場館的3D示意圖。（圖/翻攝自X@UFConParamount）

白宮周日將舉行終極格鬥冠軍賽，以紀念美國獨立250週年及美國總統特朗普80歲生日。目前已在南草坪搭建了八角籠格鬥場，當日將舉行七場賽事。

然而，有關活動已引發法律挑戰。兩名維珍尼亞州居民提起訴訟，試圖阻止這場比賽。他們在訴訟中指出，利用白宮場地舉辦私人營利性體育賽事，將使UFC首席執行官達納·懷特及特朗普本人在經濟上受益。