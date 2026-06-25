英國工黨指望貝安德挽回頹勢　專家：換人不換政策難解結構問題

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）執政不到兩年就宣布辭職，工黨指望大熱候選人貝安德（Andy Burnham）能力挽狂瀾，但此舉治標不治本。專家認為，工黨這些年側重制度改革，卻忽略實在的民生問題，已與它本應代表的工薪階層選民脫節，更換領導人難以解決深層次的結構性挑戰。



從2025年秋季開始，工黨支持率就一直低於20%。《每日電訊報》周二（6月23日）的民調數據顯示，如果舉行新一屆大選，只有18.9%的選民願投票給工黨，比2024年大選時下滑14.8%。

2026年6月19日，英國大曼徹斯特郡，貝安德（Andy Burnham）出戰在梅克菲爾德的下議院補選。（Reuters）

YouGov的民調則顯示，選民對工黨的支持意願僅有18%，甚至低於兩年前被它打敗的保守黨（20%）。

另據天空新聞數據，自2024年以來，工黨在地方選舉中失去1697個席位，失利率高達59%。

工黨與工人階級選民脫節 政策食言反覆持續削弱信譽

更糟糕的是，工黨正在失去工薪階層傳統票倉。YouGov截至今年2月的調查揭示，近三成工薪階層選民認為，工黨已與他們疏遠。

英國利斯大學專研英國政治的副教授赫貝爾（Timothy Heppell）告訴《聯合早報》：「核心問題在於，許多來自昔日工業區和沿海地區的選民，不再認為工黨能夠反映他們的優先訴求、身份認同或經濟經歷。」

工黨如今大力拉攏大學畢業生、都市圈居民和公共部門的支持，而這些群體重視的問題與工人選民並不相同，且難以調和。這導致工黨試圖維繫的選民大盤非常分裂，已經造成結構性挑戰。

赫貝爾說：「工黨現在的政策議程往往由氣候轉型、組織內部的平等、多樣性和包容度等問題主導，雖然這都是正當且緊迫的事項，卻不總能與最關心工資、房價、能源價格、地方衰落以及公共服務可及度的選民產生共鳴。」

施紀賢能在2024年7月大選中上台，很大程度上得益於選民對保守黨長達14年失敗執政的不滿。面對前朝政府留下的各項棘手經濟和民生問題，施紀賢表現不盡如人意，要麼無法兌現承諾，要麼輕易反覆。

2024年7月6日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在倫敦唐寧街10號主持首次內閣會議。工黨在2024年大選中贏得壓倒性勝利，結束了保守黨長達14年的執政。 （Getty Images）

例如在選民最關心的住房問題上，施紀賢推出在五年任期內建造150萬套新住房的目標。但《經濟學人》的統計顯示，在截至3月底的一年中，英格蘭僅新增了20萬9000套住房，遠低於政府目標。

此外，財政部長李韻晴（Rachel Reeves）的激進增稅預算案、原駐美大使文德森（Peter Mandelson）捲入性罪犯愛潑斯坦醜聞，以及5月初工黨地方選舉創下史上最差成績等事件，更加速削弱施紀賢和工黨政府的聲望。

工黨現在押注「北方之王」貝安德，期待他能力挽狂瀾。有觀點認為，他在近期國會議席補選中的表現，顯示他有能力打敗改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）。

貝安德被視為「英格蘭北部工人階級代言人」。他承諾會將水和能源納入公共控制、徹底改革房產稅和社會保障制度，還呼籲在全國範圍內開展「新一輪再工業化運動」，並暗示增加政府支出，可能也會提高稅收。

這些宣言頗有野心，但英國財政部要求，政府日常開支應與稅收收入保持平衡。據悉，貝安德同意嚴格遵守財政部規則，《衛報》分析認為，這意味着他能兌現承諾的餘地非常有限。

赫貝爾則指出，工黨的關鍵問題不在於政策設計，而是與它傳統基本盤的優先訴求、表達和身份認同脫節。貝安德或許能拉近與工人階級選民的距離，卻不會自動恢復工黨曾經統一的選民基礎。

經濟困境和政府信用崩塌助長極右 專家：工黨須用實際行動挽回選民

對主流政黨失望的選民，逐漸擁抱「右轉」浪潮，轉而支持主打反建制反移民的改革黨（Reform UK）。在YouGov最新民調中，改革黨以28%的支持率領跑，將保守黨和工黨遠遠甩在身後。

除了選民對現行制度的信任崩塌之外，改革黨崛起也緣於英國經濟的停滯。赫貝爾說：「即使在表面就業數據相對強勁的地區，許多選民仍面臨漲薪乏力、工作不穩定，以及住房和能源成本上漲等問題。」

工黨未能解開兩年前從保守黨手中接過的經濟亂麻，如今伊朗戰爭再次給全球能源供應蒙上陰影，貝安德的前路未必比施紀賢好走。

2026年6月19日，英國大曼徹斯特郡，前曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在贏得梅克菲爾德補選後，向工黨成員和支持者發表講話。（Reuters）

赫貝爾警告，如果主流政黨無法在生活水平和公共服務方面帶來顯著改善，改革黨的抬頭趨勢很可能持續下去，並因國際局勢動盪和能源市場波動等外部壓力而強化。

他認為，工黨必須對地方基礎設施進行有目共睹的投資、增長政策須更能帶動薪資上漲，還要更清晰地闡明誰能從經濟變革中獲益，否則很難挽回選民。

「重建信任須通過在具體地區持續兌現承諾，而不僅僅是國家層面的空頭支票。」

《衛報》專欄作家瓊斯（Owen Jones）直言，施紀賢的失敗折射出他本人和工黨政府的無能，對於深陷危機、舉步維艱的2020年代英國，以及國家失敗的經濟模式束手無策。「如果貝安德不能徹底擺脫這個無能、鬧劇般的政府，他也會垮台。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

